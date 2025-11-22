Η επιστροφή στο ανακαινισμένο Καμπ Νου έγινε με τον καλύτερο τρόπο για τη Μπαρτσελόνα καθώς συνέτριψε με 4-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 13η αγωνιστική της La Liga και έπιασε, με παιχνίδι περισσότερο, τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό στο γήπεδο των «μπλαουγκράνα» πριν καν αρχίσει το παιχνίδι και στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα καθώς ήρθε και η νίκη και μάλιστα με εμφατικό τρόπο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Λεβαντόφσκι που νίκησε τον Ουνάι Σιμόν με τελείωμα εντός περιοχής, για να έρθει το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Φεράν Τόρες που βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48′ για την ακρίβεια, ο Φερμίν Λόπεθ έγραψε το 3-0 για τη «Μπάρτσα», η οποία απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα στο 54′ καθώς η Αθλέτικ έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Σανθέτ.

Το τελικό 4-0 έγινε στο 84′ από το πλασέ του Φεράν Τόρες που έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά τη μπαλιά του Γιαμάλ, με τη Μπαρτσελόνα να ανεβαίνει στους 31 βαθμούς, όσους έχει και η Ρεάλ Μαδρίτης που αγωνίζεται την Κυριακή (23/11).