Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Καμπ Νου είναι γεγονός, με 45.000 φιλάθλους να βρίσκονται στις εξέδρες για τον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» ήθελαν να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα νωρίτερα στη σεζόν, οι αρμόδιες Αρχές όμως δεν έγιναν την άδειά τους, οπότε συνέχισαν να χρησιμοποιούν το Μονζουίκ. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη επιστροφή στο Καμπ Νου.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να χρησιμοποιεί και πάλι το γήπεδό της, όχι όμως με τα δεδομένα που θα ήθελε. Στον αγώνα του Σαββάτου (22/11) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν κάτι παραπάνω από 45.000 οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες και στόχος της διοίκησης των Καταλανών είναι να εξασφαλίσει άδεια ώστε να αυξηθεί στις 60.000 η χωρητικότητα πριν το τέλος του έτους.

Όπως και να έχει, το σημαντικό για τη «Μπάρτσα» είναι το γεγονός ότι επέστρεψε στην έδρα της, ασχέτως αν δεν είναι ακόμη όλα 100% έτοιμα, καθώς το πλάνο της διοίκησης προβλέπει ότι το νέο Καμπ Νου θα έχει χωρητικότητα 105.000 θέσεις.