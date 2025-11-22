Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Καμπ Νου είναι γεγονός, με 45.000 φιλάθλους να βρίσκονται στις εξέδρες για τον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» ήθελαν να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα νωρίτερα στη σεζόν, οι αρμόδιες Αρχές όμως δεν έγιναν την άδειά τους, οπότε συνέχισαν να χρησιμοποιούν το Μονζουίκ. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη επιστροφή στο Καμπ Νου.

Spotify Camp Nou aerial view 🤩 pic.twitter.com/jen2Gg2xvO — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 22, 2025

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να χρησιμοποιεί και πάλι το γήπεδό της, όχι όμως με τα δεδομένα που θα ήθελε. Στον αγώνα του Σαββάτου (22/11) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν κάτι παραπάνω από 45.000 οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες και στόχος της διοίκησης των Καταλανών είναι να εξασφαλίσει άδεια ώστε να αυξηθεί στις 60.000 η χωρητικότητα πριν το τέλος του έτους.

😍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑



🔊 Así suena el himno del FC Barcelona en el nuevo Spotify Camp Nou



📽️ @Aparicio_L pic.twitter.com/zb07qdo7oW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 22, 2025

Όπως και να έχει, το σημαντικό για τη «Μπάρτσα» είναι το γεγονός ότι επέστρεψε στην έδρα της, ασχέτως αν δεν είναι ακόμη όλα 100% έτοιμα, καθώς το πλάνο της διοίκησης προβλέπει ότι το νέο Καμπ Νου θα έχει χωρητικότητα 105.000 θέσεις.