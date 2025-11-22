Έπρεπε να φτάσουμε στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League για να πάρει την πρώτη του νίκη ο Πανιώνιος, ο οποίος επικράτησε της Καρδίτσας με 105-103 έπειτα από δύο παρατάσεις, βάζοντας έτσι τέλος και στο σερί 14 ηττών σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι δύο ομάδες δεν έδειχναν μεγάλη διάθεση στην άμυνα οπότε αμφότερες σκόραραν εύκολα στο ξεκίνημα, με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 29-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο και με σερί 9-0 ξέφυγε με 42-31 στο 14′, οι γηπεδούχοι όμως αντέδρασαν, βελτιώθηκαν στην άμυνα και με τρίποντα των Χανς και Τσαλμπούρη προσπέρασαν με 45-43 και έκλεισαν στο +5 (51-46) το πρώτο ημίχρονο.

Τα πράγματα πήγαιναν μια χαρά για τους «κυανέρυθρους» όπως δείχνει και το 63-50 στο 25΄, με τους Θεσσαλούς να είναι εκτός ρυθμού και το σκορ να είναι στο 70-59 με το τέλος της τρίτης περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να… αντεπιτεθούν στην τέταρτη, μειώνοντας σε 76-75 στο 35′. Το παιχνίδι ήταν, πλέον, ντέρμπι και στο τελευταίο λεπτό ο Δίπλαρος έκανε το 82-83, με την Καρδίτσα να παίρνει ξανά το προβάδισμα.

Ο Χαντς έκανε το 84-83 με 21 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Δίπλαρος με 1/2 βολές έκανε το 84-84 και τελικά το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Οι δύο ομάδες, όμως, παρέμειναν ισόπαλες, με 96-96, για να χρειαστεί τελικά δεύτερη παράταση προκειμένου να υπάρξει νικητής. Και ήταν ο Πανιώνιος, ο οποίος με τρίποντο του Γκίκα προηγήθηκε με 107-105 και τελικά πανηγύρισε την πρώτη του νίκη καθώς οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν σε σουτ τριών πόντων στην τελευταία επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96 (1η παράταση), 107-105 (2η παράταση)