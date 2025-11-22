Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στους Κιρκιζάτες Άρτας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία της περιοχής.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, δύο αδέλφια, 44 και 42 ετών, ζούσαν μαζί στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, βγήκε ξαφνικά στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς έφερε πολλαπλά και βαριά τραύματα. Η τραγωδία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Βλέποντας τον αδελφό της να πέφτει, η 42χρονη φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει και η ίδια τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού και παρέμεινε μέσα.

Ωστόσο, στη συνέχεια φαίνεται πως επικράτησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και βγήκε στο μπαλκόνι, όπου εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από τους πυροσβέστες που έσπευσαν για την κατάσβεση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.