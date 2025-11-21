Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής 21/11, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ανήλικο κορίτσι μαζί με άλλα παιδιά έτρωγαν τα δεκατιανό τους, όταν για άγνωστη αιτία πνίγηκε με την τροφή της.

Στο ειδικό δημοτικό σχολείο υπάρχει νοσηλεύτρια και βοηθητικό προσωπικό, που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε στις 10:20 για το συμβάν, έφτασε επί τόπου στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με την 13χρονη να μεταφέρεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του ανήλικου κοριτσιού.

Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας, έχουν προσαχθεί ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.