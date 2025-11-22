Μόλυνση έπαθε 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά από κατανάλωση σούσι, κάνοντας το περιστατικό την πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη μόλυνση από παράσιτα ψαριών στην Ελλάδα.

Ο 22χρονος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Νοεμβρίου, έχοντας πόνους στην κοιλιά και αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Ωστόσο, μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μία ασθένεια που προκαλείται από κατανάλωση ωμού ψαριού, το ιδιαίτερα δημοφιλές σούσι – ιαπωνικού παραδοσιακού φαγητού.

Η αρχική κλινική εικόνα του νεαρού παρέπεμπε σε ενδοκοιλιακή φλεγμονή και έπειτα από τις απεικονιστικές εξετάσεις να υπάρχει η υποψία για καρκίνο . Ο πόνος συνοδευόταν από ναυτία και ρίγη, χωρίς έμετο ή πυρετό. Οι γιατροί, εντοπίζοντας μάζες στην κοιλιακή χώρα και διόγκωση λεμφαδένων, προχώρησαν σε χειρουργική διερεύνηση, υποπτευόμενοι ενδοκοιλιακή νεοπλασία.

Ο νεαρός, χωρίς προηγούμενο ιστορικό, νοσηλεύτηκε εν τέλει για περαιτέρω διερεύνηση. Ούτε οι βιοχημικές ούτε οι ακτινολογικές εξετάσεις οδήγησαν σε οριστική διάγνωση. Επιπλέον, η ακτινολογική έκθεση υπέδειξε μια πιθανή νεοπλασματική αιτία της νόσου. Οι ιστολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν την παρουσία παρασίτου του γένους Anisakis, γνωστού για τις δηλητηριάσεις που προκαλεί μετά από κατανάλωση ωμού ή ανεπαρκώς μαγειρεμένου ψαριού.

Μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση, ο 22χρονος έλαβε φαρμακευτική αγωγή και ανάρρωσε πλήρως. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές «είναι η πρώτη περίπτωση ανισακίδωσης που αναφέρθηκε στην Ελλάδα, η οποία επηρέασε έναν νεαρό ασθενή που είχε επανειλημμένα εκτεθεί στο παράσιτο καταναλώνοντας σπιτικό ωμό ψάρι».

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και με εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ανιχνεύθηκε DNA του παρασίτου στους ιστούς του ασθενούς. Ο 22χρονος ανέφερε ότι συνήθιζε να καταναλώνει ψάρια ωμά (σούσι) ή ελαφρώς μαγειρεμένα, σχεδόν σε καθημερινή βάση τα οποία αγόραζε φρέσκα από την τοπική ψαραγορά. Πράγματι, στην ελληνική αγορά, η συχνότητα εμφάνισης της λοίμωξης από ανισακίδωση σε ψάρια από το Αιγαίο Πέλαγος έχει τεκμηριωθεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 18,8% και 98,8%.

Πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν ένα στα τρία έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα ψαριού που πωλούνται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ περιέχουν προνύμφες παρασίτων του γένους Anisakis — σκουλήκια που μπορούν να προκαλέσουν από δυνατούς πόνους στο στομάχι μέχρι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή ακόμη και αναφυλακτικό σοκ και όχι μόνο. Η μελέτη αυτή, αλλά και το περιστατικό με τον 22χρονο, επιβεβαιώνει ότι οι προνύμφες κυκλοφορούν σε προϊόντα της ελληνικής αγοράς, θέτοντας σοβαρό θέμα ασφάλειας τροφίμων.