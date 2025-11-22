Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε στο 32′ με τον Κετού, ο Παναιτωλικός όμως ισοφάρισε στο 88′ με τον Αγκίρε, με το παιχνίδι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» να λήγει ισόπαλο 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, πατούσαν καλύτερα και στο 6ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι για το χτύπημα του Σιλά στο πρόσωπο του Ενκολόλο, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση στο 10′ αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε και τον νίκησε και στην επαναφορά.

Το 0-0, επομένως, παρέμεινε, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν κάπως την απόδοσή τους μετά το πρώτο 20λεπτο και να έχουν την πρώτη τους ευκαιρία στο 24′ με το πλασέ του Γκαρθία που απέκρουσε ο Τσάβες. Όπως και να έχει, οι Αρκάδες είχαν πάρει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων και λίγα λεπτά μετά πήραν και το προβάδισμα.

Στο 32′ ο Γιαμπλόνσκι έκλεψε από τον Μπουχαλάκη και έδωσε στον Κετού, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο αφού ο Παπαδόπουλος είπε «όχι» στον Ενκολόλο, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ, στο 34′.

Στο β’ μέρος οι Αγρινιώτες έδειξαν διάθεση να πιέσουν αλλά ο Αγκίρε αστόχησε με κεφαλιά στο 56′, όπως αστόχησε και ο Μακέντα με πλασέ, στο 64′, για τους γηπεδούχους. Τα λεπτά περνούσαν με το 1-0 να παραμένει και στο 84′ ο Αστέρας είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει 2ο γκολ και να «κλειδώσει» τη νίκη, ο Τσάβες όμως νίκησε τον Τζοακίνι που είχε βγει σε θέση βολής.

Ο Παναιτωλικός έμεινε, έτσι, ζωντανός και στο 88′ έκανε το 1-1 με κεφαλιά του Αγκίρε, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για χέρι του Μαυρία στην αρχή της φάσης. Το γκολ, όμως, μέτρησε κανονικά, με τα νεύρα να είναι έντονα και τον Καλτσά, αρχηγός του Αστέρα Τρίπολης, να αποβάλλεται από τον πάγκο, καθώς νωρίτερα είχε αντικατασταθεί από τον Μεντιέτα.

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60’ Γκονζάλες), Τζανδάρης (60’ Αλάγκμπε), Καλτσάς (76’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76’ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μακέντα (81’ Τζοακίνι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81’ Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν (90’ Μπελεβώνης), Μίχαλακ (66’ Σμυρλής), Ενκολόλο (81’ Άλεξιτς), Αγκίρε (90’ Μιγκέλ).