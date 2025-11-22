Στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» βγήκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση και μάλιστα ήταν κόλαφος στις δηλώσεις του.

«Δεν έχω προσωπική σχέση με τον κύριο Ουγγαρέζο, ούτε τον έχω… στο payroll μου! Δεν έχω payroll, βασικά!», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στη συνέχεια: «Αυτό το σίριαλ, αυτή η Τόλμη και Γοητεία, αυτή η Δυναστεία, αυτό που ζούμε αυτές τις τρεις μέρες με την κυρία Κωνσταντοπούλου που από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια…

Μάς μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση είναι πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά είναι και προβληματικό για τη δημοκρατία μας.

Ο κύριος Καραναστάσης δεν είχε καμία συγκλονιστική κοινοβουλευτική παρουσία, δεν ερχόταν ποτέ στη Βουλή. Ίσως πήγαινε μόνο στις επιτροπές. Θα τον ξαναπώ ψώνιο και είναι και θεσμικά πολύ σωστό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Κύριε Καραναστάση μου, σε διόρισε η φιλενάδα σου βουλευτή, οκ, δεν έπρεπε, οκ, αποφάσισες να παραιτηθείς, οκ… Όχι να μας κουνάς και το δάχτυλο, ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις τη βρωμιά.

Είσαι ο πιο ευνοημένος, δεν μιλάμε δυο χρόνια, την εύνοια που σου επέδειξε η σύντροφός σου δεν την έχει δείξει κανένας στη μεταπολίτευση… Δεν μιλάει κανένας και βγαίνεις και μας κουνάς και το δάχτυλο ρε μεγάλε; Όχι κύριε, όχι! Ψώνιο μεγάλο».