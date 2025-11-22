Απίστευτα είναι τα βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Karfitsa.gr και αποτυπώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν μετά από την πτώση των δύο διαρρηκτών από μπαλκόνι έξι μέτρων, στην περιοχή του Δρυμού.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο, οι δύο αλλοδαποί διαρρήκτες, 33 και 35 ετών, βρίσκονται στο έδαφος, έχουν τραυματιστεί λόγω της σφοδρής πτώσης και σφαδάζουν από τους πόνους. Από την πτώση τους, όπως φαίνεται στα βίντεο, έχουν συμπαρασύρει κάγκελα και γλάστρες από το μπαλκόνι.

Οι διαρρήκτες μπήκαν σε σπίτι πρώτου ορόφου το βράδυ της Πέμπτης 21/11 και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.

Έγιναν όμως αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα επέστρεψε στο σπίτι του και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, έπεσαν από το μπαλκόνι και τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα, κυρίως στα πόδια και κακώσεις. Αναζητείται ο τρίτος που τους περίμενε στο αυτοκίνητο.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.