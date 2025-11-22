Ο Φράνζι Πιερό θα απουσιάσει από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, την Κυριακή (23/11) στην OPAP Arena, ενώ ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ζίνι καθώς προπονήθηκε κανονικά και επιστρέφει στη δράση έπειτα από απουσία δύο μηνών.

Η Ένωση θέλει πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ για να μη χάσει άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου, έχοντας μείνει στο -3 από την κορυφή, αλλά και για να πάρει ώθηση ενόψει των δύο δύσκολων εκτός έδρας αγώνων που ακολουθούν με Φιορεντίνα (Europa Conference League) και Παναθηναϊκό.

Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» για το ματς με τον Άρη ολοκληρώθηκε το Σάββατο και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πιερό, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από την εθνική ομάδα της χώρας του και θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα.

Πλην του Πιερό θα απουσιάσουν και οι Ελίασον και Κουτέσα, υπάρχουν όμως και ευχάριστα για τον Νίκολιτς και έχουν να κάνουν με τον Ζίνι, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και επιστρέφει έπειτα από απουσία δύο μηνών. Αυτό σημαίνει, λογικά, ότι θα επιστρέψει και στην ευρωπαϊκή λίστα, από την οποία είχε βγει όταν ήταν τραυματίας και είχε μπει στη θέση του ο Λιούμπιτσιτς.