Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον σκληρού διλήμματος: να υπογράψει άμεσα το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλιώς η επόμενη συμφωνία «θα είναι χειρότερη». Σύμφωνα με άρθρα του Guardian, η πίεση περιγράφεται ως τελεσίγραφο, ενώ ορισμένοι όροι του σχεδίου θεωρούνται αμφιλεγόμενοι και δύσκολα αποδεκτοί από το Κίεβο.

Κοινό ανακοινωθέν G20 και οι ευρωπαϊκές επιφυλάξεις

Στο περιθώριο της συνόδου G20 στη Νότια Αφρική, Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, καλωσορίζοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρήνη, αλλά εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις. Οι ηγέτες τονίζουν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας και εκφράζουν ανησυχία για τους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, που θα μπορούσαν να αφήσουν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ορισμένα σημεία του αμερικανικού σχεδίου μπορεί να υπονομεύσουν την ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τα εδάφη της, δημιουργώντας στρατηγικό κενό ασφαλείας. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία για την πίεση που ασκείται στο Κίεβο, καθώς μια «υποχρεωτική» συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτική αστάθεια και εσωτερικές εντάσεις. Επιπλέον, η εφαρμογή των όρων που αφορούν ΕΕ και ΝΑΤΟ θα απαιτήσει τη συναίνεση όλων των μελών, κάτι που προσθέτει επιπλέον προκλήσεις στη διαδικασία.

Η στρατηγική του Τραμπ και οι προειδοποιήσεις

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επιβάλει το σχέδιο, προωθώντας μια συμφωνία άμεσης υπογραφής και προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση θα οδηγήσει σε δυσμενέστερους όρους για την Ουκρανία. Η πίεση προς τον Ζελένσκι είναι κεντρική στρατηγική, με στόχο να διασφαλιστεί πολιτικό και διπλωματικό πλεονέκτημα για τη Δύση.

Η Ουκρανία ανάμεσα σε πίεση και ασφάλεια

Οι διεργασίες συνεχίζονται εντατικά, με τον Ζελένσκι να ζυγίζει την πίεση από τις ΗΠΑ και τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων εταίρων. Η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ειρήνη και την προστασία της στρατιωτικής και πολιτικής αυτονομίας της Ουκρανίας παραμένει κρίσιμη, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το σχέδιο των 28 σημείων.

Οι υπογράφοντες του G20

Το κοινό ανακοινωθέν συνυπογράφουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι και δυτικοί ηγέτες, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Συνάντηση της Ε3 με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία) θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».