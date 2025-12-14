Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (14/12) στο Μενίδι, όταν μία ένταση μεταξύ ατόμων εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή με χρήση όπλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν καβγάς μεταξύ αλλοδαπών κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας αλλοδαπός δέχθηκε πυρά από ομοεθνείς του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ o τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου νοσηλεύεται με ελαφρύ τραύμα στο πόδι και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι συλλέγουν στοιχεία και επιχειρούν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.