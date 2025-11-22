Πυρετώδεις είναι πλέον οι διαβουλεύσεις στην Ουκρανία και την Ευρώπη σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της χώρας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κίεβο θα έχει συζητήσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.

Νωρίτερα, σε διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Συνάντηση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντήθηκαν σήμερα για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση ότι ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία αποτελεί μια βάση «που απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Οι ηγέτες επισημαίνουν πως «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», οι οποίοι θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις.

Οι τρεις ηγέτες, που είχαν ήδη συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στις 13.15 ώρα Ελλάδας, πριν από μία διευρυμένη συνάντηση μαζί με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Άλλωστε, όπως είπαν πηγές με γνώση του θέματος στο Ρόιτερς, οι χώρες της Ε3, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου της G20.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε η καναδική κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται.