Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι θα πρέπει να αποδεχθεί ένα σχέδιο πλαισίου που εκπόνησε η Ουάσινγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Το περιεχόμενο του πλαισίου είναι δραματικό για την Ουκρανία, καθώς απαιτεί παραχώρηση εδαφών και περιορισμό του οπλισμού της χώρας.

Ανώνυμες πηγές, ενήμερες για την ευαίσθητη υπόθεση, τις οποίες επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ προς το Κίεβο δεν περιορίζονται μόνο στην εδαφική παραχώρηση.

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο ειρήνης περιλαμβάνει επίσης τη μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και τη δέσμευση να παραιτηθεί από ορισμένα όπλα.

Η Ουάσινγκτον πιέζει το Κίεβο να υιοθετήσει τα βασικά σημεία της αμερικανικής πρότασης, σηματοδοτώντας την έντονη επιθυμία της Αμερικής για εξεύρεση πολιτικής λύσης στον πόλεμο.

Η Ευρώπη σε εγρήγορση καθώς η Μόσχα εντείνει τις απειλές

Η χρονική συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, με τις υπηρεσίες ασφαλείας πολλών χωρών να καταγράφουν πιο επιθετική ρητορική και κινητικότητα από τη Μόσχα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προοπτική μιας λύσης που συνεπάγεται ουκρανικές παραχωρήσεις προκαλεί ανησυχία, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ερμηνευτεί από τον Κρεμλίνο ως σημάδι αδυναμίας και να ενθαρρύνει περαιτέρω αστάθεια.

Το αν το Κίεβο θα αποδεχθεί το αμερικανικό πλαίσιο ή θα επιδιώξει να το αναμορφώσει παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, το υπόβαθρο αυτής της πίεσης – μια Ευρώπη που αισθάνεται εκτεθειμένη και μια Ρωσία που εντείνει τις απειλές της – κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμη πιο περίπλοκες.

Η Ρωσία και ο «σκιώδης πόλεμος» στο διαδίκτυο: Απειλή για την ευρωπαϊκή σταθερότητα

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας παρατηρούν σταθερά τη δράση ομάδων όπως η APT28, γνωστή και ως Fancy Bear, με δεσμούς στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία GRU. Οι επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με επίσημες αναφορές κρατών-μελών της Ε.Ε., έχουν αξιοποιήσει κενά ασφαλείας σε δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Microsoft Outlook, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς πολιτικών φορέων και δημόσιων υπηρεσιών.

Γερμανία και Τσεχία έχουν περιγράψει αυτές τις ενέργειες ως «κακόβουλες εκστρατείες» που στοχεύουν οργανισμούς ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Το μοτίβο που καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αρχές υπερβαίνει την παραδοσιακή κατασκοπεία, αντικατοπτρίζοντας μια στρατηγική γεωπολιτικής πίεσης που εκμεταλλεύεται τον κυβερνοχώρο ως εργαλείο επιρροής.

Στο πλαίσιο αυτό, η υβριδική προσέγγιση επιτρέπει στη Ρωσία να δρα «παράλληλα» με τον στρατιωτικό πόλεμο στην Ουκρανία, δημιουργώντας αστάθεια και αβεβαιότητα σε πολιτικά και κοινωνικά δίκτυα της Ευρώπης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση του διαδικτύου ως πεδίου μάχης αλλάζει τη φύση των διεθνών σχέσεων, καθιστώντας τον κυβερνοχώρο κρίσιμο παράγοντα ασφαλείας για την ήπειρο.