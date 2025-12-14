Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει εκ νέου δίαυλο επικοινωνίας με τον Ζέλσον Μαρτίνς, με αντικείμενο την επέκταση της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει στον Πορτογάλο εξτρέμ πρόταση για νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ή τριών ετών, με τις συζητήσεις να αναμένεται να μπουν σε πιο συγκεκριμένο στάδιο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Μαρτίνς συμπληρώνει τον Μάιο τα 31 του χρόνια και έναν μήνα αργότερα ολοκληρώνεται το ισχύον συμβόλαιό του με την πειραϊκή ΠΑΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε επαφές με στόχο τη συνέχιση της κοινής τους πορείας. Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον διεθνή Πορτογάλο από τη Μονακό τον Ιανουάριο του 2024, καταβάλλοντας ποσό 3.000.000 ευρώ, και μέσα σε αυτό το διάστημα ο παίκτης μετρά 68 εμφανίσεις με 11 γκολ και 13 ασίστ.

Ο Ζέλσον αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με έντονα αγωνιστικά χαρακτηριστικά για τα άκρα της επίθεσης: διαθέτει ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση, μεγάλη άνεση στο ένας εναντίον ενός και καλή συνεργασία τόσο με τον μπακ της πλευράς του όσο και με τους υπόλοιπους επιθετικούς. Οι μυϊκοί τραυματισμοί που αντιμετώπισε κατά διαστήματα δεν του επέτρεψαν να έχει απόλυτη αγωνιστική συνέχεια, ωστόσο η συνολική του παρουσία κρίνεται θετική, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εισηγείται την παραμονή του στο Ρέντη.

Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Μαρτίνς έχει αγωνιστεί σε 15 αναμετρήσεις, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα στο Champions League σε σχέση με το Πρωτάθλημα. Ο έμπειρος εξτρέμ βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά και κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

Συνολικά στη θητεία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει επίσης απέναντι στον ΠΑΟΚ (3 φορές), την ΑΕΚ, τον Άρη, τη Λαμία (2), τον Βόλο και τον Πανσερραϊκό. Παράλληλα, έχει καταγράψει ασίστ σε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ (3), την ΑΕΚ (3), τη Μάλμε, την Μπράγκα, τον Πανσερραϊκό (2), τον Βόλο, τη Λαμία και την Κηφισιά.