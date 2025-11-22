Ο ΟΦΗ παρουσίασε τα σχέδια για το ανακαινισμένο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου ενώ ο Μιχάλης Μπούσης προανήγγειλε την κατασκευή νέου γηπέδου.

Η ομάδα της Κρήτης γιορτάζει τα 100ά γενέθλιά της και παρουσίασε μέσω βίντεο τα σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου, το οποίο θα παρέχει όλες τις ανέσεις στους παίκτες και στο προπονητικό τιμ.

Στη σχετική εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, έκανε λόγο για κατασκευή νέου γηπέδου.

«Όταν ήρθα το 2018 ήρθα με έναν φίλο μου και πήγαμε και είδαμε το ΒΑΚ. Όταν μπήκα στο ΒΑΚ απογοητεύτηκα γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο. Όσο πέρναγε ο καιρός το ένιωθα πιο ζεστό και σεβάστηκα αυτό που έχτισε ο Θόδωρας Βαρδιονογιάννης.

Είχε ένα όραμα και αυτό το όραμα πρέπει να το προχωρήσουμε. Σήμερα με την βοήθεια του κ. Αρναουτάκη θα σας δείξουμε το νέο μας προπονητικό, που θα είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα», είπε αρχικά ο Μπούσης και συνέχισε: «Το γήπεδο είναι το επόμενο βήμα. Να φτιάξουμε ένα γήπεδο που να ερχόμαστε με τις οικογένειες μας. Θα το κάνουμε σύντομα».