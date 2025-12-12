Μια Ελληνίδα χρήστρια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πλέον ζει στην Αίγυπτο, φοράει τη μαντίλα και ασπάζεται το Ισλάμ, αποφάσισε να απαντήσει στην ερώτηση που, όπως λέει, δέχεται «άπειρες φορές» από τους ακολούθους της: «Γιατί έγινε μουσουλμάνα;» και το βίντεό της έχει γίνει viral.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία δηλώνει ότι προηγουμένως ήταν Χριστιανή Ορθόδοξη (αλλά δεν ήταν πιστή), ανέλυσε τα βήματα και τα κίνητρα που την οδήγησαν στην αλλαγή θρησκεύματος.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αρχικά το κυριότερο πράγμα που με έκανε να αλλάξω θρησκεία, είναι ότι ο ίδιος ο Ιησούς έχει πει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός. Λέει να προσκυνάτε τον Θεό. Λέει ότι εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα χωρίς τον Θεό. Επίσης, ο Ιησούς προσευχόταν στον Θεό με το κεφάλι του κάτω στο πάτωμα, όπως κάνουμε εμείς οι Μουσουλμάνοι».

Η προσωπική εμπειρία της στο Ντουμπάι έπαιξε καθοριστικό ρόλο:

«Μόλις άκουγα το Αδάν, συγκινούμουν πάρα πολύ, ένιωθα υπέροχα, μια γαλήνη μέσα μου. Εκεί γνώρισα πολλά άτομα που ήταν μουσουλμάνοι και σιγά σιγά ξεκίνησα να μαθαίνω για τη θρησκεία τους».

Η εμβάθυνση στη μελέτη του Κορανίου και τα επιστημονικά ευρήματα που ανακαλύπτει εκεί, όπως αναφέρει, ενίσχυσαν την πίστη της:



«Δεν πίστευα πριν, αλλά πάντα πίστευα στην επιστήμη. Και όταν είδα ότι όλα αυτά τα επιστημονικά ευρήματα υπάρχουν μέσα στο Κοράνι, δεν μπορούσα παρά να το πιστέψω. Γιατί πώς γίνεται ο Προφήτης Μωάμεθ να ήξερε όλα αυτά τα πράγματα 1.500 χρόνια πριν; Αυτό ήταν που με έκανε εμένα να πιστέψω».

Η επίσημη μετάβασή της στο Ισλάμ έγινε τον Φεβρουάριο φέτος, μετά από εκτενή διάβασμα και προσωπική αναζήτηση:

«Έγινα επίσημα μουσουλμάνα τον Φεβρουάριο φέτος, μετά από πάρα πολύ διάβασμα, και μετά από μία εβδομάδα γνώρισα τον άντρα μου. Δεν με έκανε ο άντρας μου μουσουλμάνα».