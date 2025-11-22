Ο Παναθηναϊκός πήρε την εκτός έδρας νίκη επί της Μυκόνου για τη Stoiximan Basket League και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και στο πότε θα επιστρέψουν στη δράση.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν περισσότερο από ό,τι θα περίμεναν κόντρα στους νεοφώτιστους, κατάφεραν όμως, όπως αναμενόταν, να πάρουν τη νίκη και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο προσεχές ματς με την Παρτιζάν για τη Euroleague.

Ένα παιχνίδι στο οποίο θα παρουσιαστούν ενισχυμένοι καθώς οι Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι διαθέσιμοι ενώ μετά τη διακοπή θα επιστρέψει στη δράση και ο Ρισόν Χολμς, όπως είπε ο Αταμάν.

«Δεν χρησιμοποιήσαμε τον Χουάντσο γιατί έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο και πρόβλημα στην πλάτη. Οι ιατροί είπαν να μην τον χρησιμοποιήσω. Έχουμε πρόβλημα στον Οσμάν, έμεινε στην Αθήνα λόγω του προβλήματος στον αστράγαλο που είχε στο προηγούμενο ματς στην EuroLeague αλλά πιστεύω την Τρίτη όλοι θα είναι στο παρκέ στο 100% και θα προσπαθήσουν να πάρουν ακόμα μία νίκη στο Telekom Center Athens.

Μετά την Τρίτη θα έχουμε μία διακοπή στην EuroLeague για τις Εθνικές. Θα είμαστε καλά. Πιστεύω την Τρίτη θα επιστρέψει ο Γιουρτσεβέν. Ο Χολμς μετά τη διακοπή ελπίζω θα μπει στην ομάδα», ήταν τα λόγια του προπονητή του Παναθηναϊκού.