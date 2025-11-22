Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς κόντρα στη Μύκονο εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, τελικά όμως πήρε τη νίκη με 78-65 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Ναν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να το χαρούν, προηγήθηκαν με 8-2 στα πρώτα λεπτά και παρέμειναν μπροστά σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, στο τέλος της οποίας το σκορ ήταν 19-16. Οι «πράσινοι», για τους οποίους δεν αγωνίστηκε ο Ερνανγκόμεθ, ήταν περισσότεροι χαλαροί από όσο θα έπρεπε και η Μύκονος το εκμεταλλευόταν.

Το σκορ στο 14′ έγινε 30-20 υπέρ των νεοφώτιστων, για τους οποίους οι Καββαδάς και Μουρ έδιναν συνεχώς λύσεις στην επίθεση, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να αντιδρά στη συνέχεια με μπροστάρηδες Ναν και Σαμοντούροβ, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-4 για την ισοφάριση (34-34).

Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες (39-39) στα αποδυτήρια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με το «τριφύλλι» να παίρνει το προβάδισμα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (47-43) και να μην το χάνει μέχρι και το τέλος του αγώνα, αν και δεν εντυπωσίασαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού με την απόδοσή τους.

Ο Ναν ήταν αυτός που ξεχώρισε για τον Παναθηναϊκό καθώς με 23 πόντους, 6 ασίστ, 6 κλεψίματα και 5 ριμπάουντ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 78-65, με τη Μύκονο, από την άλλη πλευρά, να κερδίζει τις εντυπώσεις με την προσπάθειά της από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78