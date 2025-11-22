Drones εμφανίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στο Αϊντχόφεν, σήμερα το βράδυ (22/11/2025), με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου του.
Τα drones εθεάθησαν κοντά στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, γι’ αυτό και η αρμόδια υπηρεσία αποφάσισε να κλείσει το αεροδρόμιο.
🇳🇱 – NETHERLANDS – DEVELOPING SITUATION— NEXUSx (@Nexus_osintx) November 22, 2025
🔸 Visual confirmation of drones at Eindhoven Airport in the Netherlands. https://t.co/qg3kqLsSzB pic.twitter.com/rmy6uE4hbg
Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, με ανάρτησή του στο X.
Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025
Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse.
Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op.
«Τα μέσα αντιμετώπισης drones του Υπουργείου Άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέμβουν. Η αστυνομία και η KMar (η βασιλική εθνοφρουρά) βρίσκονται επίσης στον τόπο του συμβάντος» ενημέρωσε ο ίδιος και προειδοποίησε πως θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.
Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Παρασκευής (21/11) ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία.