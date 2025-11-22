Drones εμφανίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στο Αϊντχόφεν, σήμερα το βράδυ (22/11/2025), με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου του.

Τα drones εθεάθησαν κοντά στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, γι’ αυτό και η αρμόδια υπηρεσία αποφάσισε να κλείσει το αεροδρόμιο.

Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, με ανάρτησή του στο X.

«Τα μέσα αντιμετώπισης drones του Υπουργείου Άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέμβουν. Η αστυνομία και η KMar (η βασιλική εθνοφρουρά) βρίσκονται επίσης στον τόπο του συμβάντος» ενημέρωσε ο ίδιος και προειδοποίησε πως θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Παρασκευής (21/11) ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία.