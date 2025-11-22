Το ειρηνευτικό πλαίσιο που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοβαρούς προβληματισμούς στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι ευρωπαϊκοί κύκλοι δεν βλέπουν απλά μια ιδεατή «ειρήνη», αλλά φοβούνται ότι η συμφωνία μπορεί να κρύβει παγίδες που βλάπτουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, οι τέσσερις βασικοί άξονες ανησυχίας είναι:

1. Αστρονομικό Κόστος για την Ευρώπη

Η πιο άμεση και χειροπιαστή ανησυχία είναι το οικονομικό βάρος που επωμίζεται η Ευρώπη. Η ανάλυση του Bloomberg Economics υποστηρίζει ότι το σχέδιο Τραμπ θα κοστίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 3,1 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ένα τέτοιο φορτίο μπορεί να «σφίξει» τον δημοσιονομικό κλοιό της Ένωσης.

Παράλληλα, υπάρχει πίεση λόγω της πρότασης Τραμπ να χρηματοδοτήσουν οι Ευρωπαίοι ακόμη και όπλα που παρέχονται στην Ουκρανία

2. Παραχωρήσεις Εδαφών στην Ουκρανία

Ένα από τα πιο εκρηκτικά σημεία του σχεδίου είναι ότι αναφέρει «συμβιβασμούς» σε ό,τι αφορά εδάφη που σήμερα ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η ειρήνη που προτείνεται μπορεί να παραχωρήσει σημαντικά εδαφικά κέρδη στη Ρωσία, κάτι που θα υπονομεύσει όχι μόνο την κυριαρχία της Ουκρανίας, αλλά και τη στρατηγική σταθερότητα στην ήπειρο.

3. Περιορισμός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Στο σχέδιο Τραμπ φέρεται να υπάρχει πρόβλεψη για όρια στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού — κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις:

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι η Ουκρανία, με πιο «συρρικνωμένο» στρατό, θα είναι πιο ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα αναλάβει μακροχρόνια την ασφάλεια της χώρας, κάτι που δημιουργεί κενό εμπιστοσύνης.

4. Έλλειμμα Εμπιστοσύνης και Ρόλος της Ευρώπης

Ίσως ο πιο βαθύς και πολιτικά φορτισμένος προβληματισμός: οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν είναι σίγουρες ότι θα έχουν πραγματικό λόγο στη διαδικασία ειρήνης — και αν θα εμπιστευθούν πλήρως τις ΗΠΑ.

Το σχέδιο Τραμπ προέκυψε εν μέρει χωρίς εκτενή συνεννόηση με την Ευρώπη, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες τονίζουν ότι δεν θέλουν μια ειρήνη «επιβεβλημένη» από τρίτους, αλλά μια συμφωνία όπου η Ευρώπη και η Ουκρανία θα έχουν ενεργό ρόλο.

Επιπλέον, υπάρχει η ανησυχία ότι η χαλάρωση κυρώσεων προς τη Ρωσία — μέρος της αμερικανικής πρότασης — μπορεί να είναι επικίνδυνη για το γεωπολιτικό μήνυμα της ΕΕ.

Τι θα συζητηθεί την Κυριακή στη Γενεύη

Την Κυριακή στη Γενεύη αναμένεται μια καθοριστική διπλωματική σύνοδος, όπου ευρωπαϊκοί και ουκρανικοί παράγοντες θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν τη θέση τους απέναντι στο σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με πηγές:

Θα συμμετάσχουν κορυφαίοι διπλωμάτες και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και της Ουκρανίας.

, καθώς και εκπρόσωποι της και της . Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο 28-σημειακό σχέδιο που προτείνουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους Ευρωπαίους ως εν μέρει “προκατειλημμένο” υπέρ της Μόσχας.

Στη Γενεύη, η Ευρώπη θα πιέσει για τροποποιήσεις: θέλει να διασφαλίσει ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία δεν θα υπονομεύει την κυριαρχία της Ουκρανίας, ότι δεν θα υπάρξουν μονομερείς παραχωρήσεις εδάφους, και ότι θα υπάρχει ενεργή ευρωπαϊκή συμμετοχή στο «επιβλεπτικό συμβούλιο» ειρήνης.

Παράλληλα, θα τεθεί στο τραπέζι το θέμα των οικονομικών εγγυήσεων: ποιος θα πληρώσει, ποιος θα αναλάβει τις μελλοντικές δαπάνες για ασφάλεια και ανοικοδόμηση, και πώς θα κατανεμηθούν οι ευθύνες.

Σύμφωνα με το Bloomberg η Ευρώπη δεν εναντιώνεται απλώς σε ένα “ειρηνευτικό όραμα” αλλά αντιδρά σε μια ειρήνη που μπορεί να επιβαρύνει οικονομικά την Ε.Ε., να υπονομεύσει την ουκρανική κυριαρχία και να αφήσει την ήπειρο με περιορισμένο ρόλο.

Η αυριανή σύνοδος στη Γενεύη είναι κρίσιμη: ίσως είναι η ευκαιρία των ευρωπαίων να “σπρώξουν” για μια συμφωνία όπου δεν θα είναι θεατές, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες.