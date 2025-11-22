Ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς φαίνεται πως εξουδετέρωσε το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται έγκυρες πηγές. Ο λόγος για τον Abu Abdullah Al-Hudaydi, τον στρατιωτικό Διοικητή των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) έπληξαν περιοχή στην πόλη της Γάζας στην οποία – υπήρχε πληροφορία – πως είχε βρει καταφύγιο ο Al-Hudaydi.

Στην ίδια επίθεση, έχασαν τη ζωή τους συνολικά εννιά άνθρωποιω ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

An IDF strike killed Abu Abdullah Al-Hudaydi, the Operations Staff Commander of the Izzadin al-Qassam Brigades, in Gaza on Saturday, according to Arabic news outlet al-Arabiya. https://t.co/4HPb9Mu2fV — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 22, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας» απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ως επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη» κατά των στρατιωτών της, τον οποίο και σκότωσε.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Χαμάς στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που έγιναν ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.

«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ» στη Γάζα «για να επιτεθεί κατά στρατιωτών (…) Σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου που καλεί « τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός».