Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτι το βράδυ της Παρασκευής, με όχημα να πέφτει πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, αλλά και να τραυματίσει θανάσιμα μια πεζή γυναίκα, που αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Πιο αναλυτικά, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις επτά στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα ήταν εκτός ελέγχου και έπεσε σε τρία σταθμευμένα, ενώ τραυμάτισε τουλάχιστον μια πεζή γυναίκα.

Άλλες πληροφορίες, ανέφεραν όμως, ότι πρώτα συγκρούστηκαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα το ένα να βγει εκτός ελέγχου και να πέσει πάνω στα σταθμευμένα ΙΧ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα την πεζή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η γυναίκα υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.

