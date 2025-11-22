Το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε στο τουρκικό ποδόσφαιρο έφερε και το τέλος 149 διαιτητών, με την αρμόδια επιτροπή να μη χάνει χρόνο και να ανακοινώνει τις τιμωρίες τους.

Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που έκανε άνω-κάτω το ποδόσφαιρο στην Τουρκία καθώς οι εμπλεκόμενοι είναι… αμέτρητοι. Περισσότεροι από 1.000 ποδοσφαιριστές κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν στο σκάνδαλο και ήδη έχουν τιμωρηθεί περισσότεροι από 100, με τους επόμενους να περιμένουν… τη σειρά τους.

Τιμωρίες, όμως, υπάρχουν και για τους διαιτητές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτοί, σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα τουρκικά ΜΜΕ το προηγούμενο διάστημα, ήταν 152 και η Επιτροπή Διαιτησίας «τελείωσε» ήδη τους 149.

Οι τιμωρίες που τους επιβλήθηκαν προβλέπουν αποκλεισμό από 8 έως 12 μήνες και δεν πρόκειται να οριστούν ξανά σε αγώνες, ακόμη και μετά το τέλος των ποινών τους, καθώς κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό, με τους 67 εξ αυτών, πάντως, να κάνουν έφεση ζητώντας να μην τιμωρηθούν με αποκλεισμό.