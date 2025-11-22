Στο τελευταίο της παιχνίδι πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Europa Conference League, την προσεχή Πέμπτη (27/11), η Φιορεντίνα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γιουβέντους.

Οι «βιόλα» δεν τα πάνε καθόλου καλά φέτος και προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Πάολο Βανόλι να παίρνει τη θέση του Στέφανο Πιόλι. Αλλαγή που ήταν επιβεβλημένη καθώς η ομάδα ήταν στην τελευταία θέση χωρίς νίκη μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές της Serie A και τα δεδομένα δεν άλλαξαν μετά την 11η.

Η Φιορεντίνα υποδέχθηκε τη Γιουβέντους στο Αρτέμιο Φράνκι, είχε δοκάρι στο 25′ σε δυνατό σουτ του Κιν και τελικά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έμεινε πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Κόστιτς με σουτ εκτός περιοχής (0-1). Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου όμως, στο 48′, ο Μαντράγκορα με τρομερό μακρινό σουτ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Ντι Γκρεγκόριο για το 1-1.

Λίγα λεπτά μετά ο Κιν έγινε απειλητικός αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και τελικά το 1-1 δεν άλλαξε, με την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ να παραμένει στην τελευταία θέση της Serie A χωρίς νίκη μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές.