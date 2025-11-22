Σε φυλάκιση 19 ετών για προδοσία και δολιοφθορά καταδικάστηκε στη Ρωσία η Γιούλια Λεμετσένκο, Ουκρανή πρωταθλήτρια της άρσης βαρών.

Η 42χρονη Λεμετσένκο είχε συλληθεί τον περασμένο Ιανουάριο στην πόλη Βορονέζ της Ρωσίας και κατηγορήθηκε για προδοσία, δολιοφθορά και προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με την FSB, πρώην KGB, η Λεμετσένκο είχε εξασφαλίσει ρωσικό διαβατήριο από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ώστε να μπορεί να δράσει εντός της Ρωσίας, με στόχο την ανατίναξη πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

«Το 2023 στρατολογήθηκα από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Εκπαιδεύτηκα στο Κίεβο και απέκτησα δεξιότητες χειρισμού φορητών όπλων, χειρισμού drones και κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών. Το 2024 έφτασα στη Ρωσία και κατόπιν εντολής των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, διατάχθηκα να διαπράξω τρομοκρατική ενέργεια εναντίον ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας», είπε η ίδια σε βίντεο της FSB.

Από εκεί και πέρα, ενώπιον του δικαστηρίου, η Ουκρανή πρωταθλήτρια της άρσης βαρών το 2021, είπε τα εξής: «Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των πλευρών και κάθε πλευρά υπερασπίζεται τη δική της αλήθεια, τη δική της δικαιοσύνη. Εγώ επέλεξα τη μία πλευρά. Δεν είμαι πολίτης της χώρας για την οποία επέλεξα να πολεμήσω, αλλά εξακολουθώ να θεωρώ την Ουκρανία το σπίτι μου. Αγαπώ αυτή τη χώρα και αγαπώ το Χάρκοβο ατελείωτα.

Έχασα συγγενείς και φίλους σε αυτόν τον πόλεμο, το διαμέρισμά μου καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο πόλεμος είναι απαίσιος. Δεν μπορούσα να μείνω στην άκρη, δεν θεωρώ τον εαυτό μου δειλό ή αδύναμο άτομο. Αποφάσισα να πολεμήσω ενάντια στη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα».