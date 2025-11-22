Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία δεν αποτελεί απόλυτη ή τελική πρόταση. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για «τελική προσφορά», απάντησε: «Όχι, καθόλου». Σύμφωνα με το UNN, ο Τραμπ τόνισε ότι ο πόλεμος πρέπει να λήξει και εκφράζει την πρόθεση να πιέσει για συμφωνία, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των όρων.

„Jeśli Zełenski odrzuci plan zawieszenia broni, będzie mógł dalej walczyć całym sercem”. pic.twitter.com/NBW1dF6Pw6 — flankes (@flankes838811) November 22, 2025

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα συμβεί εάν ο Ζελένσκι αρνηθεί τη συμφωνία ο Τραμπ απάντησε: «μπορεί να συνεχίσει να παλεύει με όλη του την καρδιά».

Reporter: Co się stanie, jeśli Zełenski nie zgodzi się na wasz plan pokojowy ❓

Η αντίδραση του Guardian και η αλλαγή ρητορικής

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ του, ο Guardian είχε περιγράψει την πρόταση των 28 σημείων ως «τελεσίγραφο» προς τον Ζελένσκι, αναφέροντας ότι η πίεση ήταν σημαντική και οι όροι αυστηροί. Τώρα, όμως, οι δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν ότι το σχέδιο δεν είναι τόσο αμετάβλητο όσο παρουσιάστηκε αρχικά, κάτι που μπορεί να αποτελεί στρατηγική κίνηση για να μειώσει τις διεθνείς αντιδράσεις.

Κοινό ανακοινωθέν G20: Ευρωπαϊκές επιφυλάξεις

Στο περιθώριο της συνόδου G20 στη Νότια Αφρική, Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν: καλωσόρισαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις. Τόνισαν ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» και εκφράζουν ανησυχία για τους όρους που προβλέπουν περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, κάτι που θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα εκτεθειμένη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι ευρωπαϊκές ηγεσίες εκφράζουν συγκεκριμένους φόβους: το σχέδιο ενδέχεται να υπονομεύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, δημιουργώντας ένα στρατηγικό κενό ασφαλείας. Επιπλέον, η πίεση για άμεση αποδοχή μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια εντός της Ουκρανίας και σε θεσμική εξάρτηση — ειδικά αν τα όρια για τον στρατό της χώρας πλασάρονται πολύ χαμηλά. Άλλο σημείο ανησυχίας είναι η εφαρμογή όρων που αφορούν ΕΕ και ΝΑΤΟ: οι ηγέτες τονίζουν ότι η συμμετοχή σε αυτούς τους θεσμούς πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών – κάτι που δεν είναι δεδομένο.

Η στρατηγική του Τραμπ και οι προειδοποιήσεις

Από την πλευρά του, ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει την πίεση, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσει το σχέδιο ως ευέλικτο. Με τη δήλωσή του ότι η πρόταση «δεν είναι τελική», αποσκοπεί πιθανότατα σε διπλό όφελος: αφενός να μειώσει τις αντιδράσεις από την Ευρώπη και το Κίεβο, αφετέρου να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών που θα εξυπηρετούν την αμερικανική διπλωματία.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία που παρουσιάζεται στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για το Κίεβο, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».

Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζ. Ντι. Βανς, απέφυγε να διευκρινίσει αν η πρόταση ταυτίζεται με ένα 28σέλιδο σχέδιο που είχε δημοσιευθεί στον Τύπο. «Κάποια πράγματα έχουν σημασία, κάποια άλλα είναι για το περιτύλιγμα — και εμείς επικεντρωνόμαστε σε όσα έχουν σημασία», φέρεται να είπε.