Ανατροπές και εντάσεις που συνεχώς κλιμακώνονται έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Απειλές, εκβιασμοί και ανοιχτές συγκρούσεις βυθίζουν το μέλλον των ηρώων σε πλήρη αβεβαιότητα.

Ο Στέφανος ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει, αλλά εκείνη, αγνοώντας την αλήθεια, νιώθει προδομένη.

Η Δάφνη αγωνίζεται να κρατήσει κρυφό το παρελθόν της.

Η Μαρουσώ εκδικείται τον Μιχάλη με τον χειρότερο τρόπο για τον χωρισμό τους και τη νέα σχέση του με τη Χριστιάνα.

Η Ερωφίλη μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 23 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 50 (Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 22:20)

Το περιστατικό με τον ένοπλο κλόουν στο πάρτι γενεθλίων της Μαλένας έχει σοκάρει τους πάντες και έχει εξαγριώσει ακόμα πιο πολύ τον Στάθη, ο οποίος πλέον ανησυχεί ακόμα περισσότερο για την ασφάλεια της Βασιλικής. Η ίδια, η Βασιλική, όμως, δεν δείχνει να πτοείται, παρά τις πιέσεις που δέχεται από το περιβάλλον της. Αντίθετα, ο Στέφανος δείχνει να έχει συναίσθηση της κατάστασης, ειδικά μετά από την παρέμβαση του Λυκούργου κι έτσι αποφασίζει να κρατήσει απόσταση από τη Βασιλική. Η Χριστιάνα εξομολογείται στην Αλεξάνδρα ότι έχει ξεκινήσει κάτι ερωτικό ανάμεσα σε αυτή και τον Μιχάλη. Η Αλεξάνδρα χαίρεται για την κόρη της, αλλά εξακολουθεί να είναι ανήσυχη για την Ερωφίλη, παρότι εκείνη της ανακοινώνει, θυμωμένη, ότι της έκανε το χατίρι και χώρισε με τον Στάθη. Η Αμαλία καλεί τον Δημοσθένη στο σπίτι της και του αναφέρει, επίτηδες, ότι της την έπεσε ο Αντώνης, θέλοντας να είναι ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις. Η Σοφία πηγαίνει να βρει τον Στέφανο κι απαιτεί να δει την κόρη της. Εκείνος την πετάει έξω, προκαλώντας την αντίδραση της Μαλένας. Η Ασπασία, κατά λάθος, ακούει μια ύποπτη συνομιλία του Δημοσθένη στο τηλέφωνο και ταράζεται πολύ. Η Δάφνη δέχεται έναν φάκελο από κάποιον άγνωστο, με σημείωμα που την απειλεί ότι θα αποκαλυφθεί στον Παυλή το βρώμικο παρελθόν της.

Επεισόδιο 51 (Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει. Την ίδια ώρα, η Μαργαρίτα καταστρώνει σχέδιο, αποφασισμένη να κρατήσει την Άννα στην Κρήτη για λίγο ακόμα. Μια φρικτή ανάμνηση στοιχειώνει τη μικρή Μαλένα κι ο Στέφανος παλεύει να μάθει τι κρύβεται πίσω από το τρομοκρατημένο βλέμμα της κόρης του. Ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν του Μανώλη έρχεται στην επιφάνεια, που ίσως, τελικά, να εξηγεί γιατί έγινε serial killer. Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει. Η Μαρουσώ, τυφλωμένη από ζήλια, ρωτάει ευθέως τον Μιχάλη αν έχει σχέση με τη Χριστιάνα κι η απάντησή του ξυπνάει μέσα της ένα θηρίο. Πάνω στην παραφροσύνη της παραβιάζει κάθε κώδικα δεοντολογίας και ζητά να βγει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Μιχάλη, υποστηρίζοντας ότι κρύβει μέσα σκληρά ναρκωτικά.

Επεισόδιο 52 (Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Βασιλική ζητά από τον Στέφανο να είναι μαζί, αλλά εκείνος επιμένει στον χωρισμό. Η Δάφνη ενδίδει στον εκβιασμό, αλλά πολύ σύντομα θα βρεθεί πάλι αντιμέτωπη με νέα φωτογραφία που θα την οδηγήσει στην απελπισία. Η Άννα βρίσκει στο πρόσωπο του Μανώλη έναν γνήσιο φίλο κι αποφασίζει να του εκμυστηρευτεί το παρελθόν της. Η Αθηνά κι ο Τζον επισκέπτονται τη Μαρία κι εκείνη τους δηλώνει πως θέλει να ξαναπαντρευτεί έναν καινούργιο γείτονα που ζούσε μέχρι πρότινος στο Βέλγιο. Η Ισμήνη αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά της και να βγει από το σπίτι, αλλά η Αριάδνη της το απαγορεύει. Η Ασπασία, με τη βοήθεια του Λεοντιάδη, ετοιμάζεται να βάλει κοριό στο σπίτι για να ακούει τις συνομιλίες του Δημοσθένη. Ο Μανώλης ψάχνει τα πράγματα της Χριστιάνας προκειμένου να πιστοποιήσει τα ψέματά της και πέφτει πάνω σε ράβδους χρυσού. Η Βασιλική βλέπει τη Σοφία με τον Στέφανο σε παρεξηγήσιμη στιγμή και ζηλεύει φρικτά . Η Χριστιάνα κι ο Μιχάλης απολαμβάνουν τον έρωτά τους, αλλά το σχέδιο της Μαρουσώς θα ανατρέψει τα πάντα, καθώς ο Μιχάλης συλλαμβάνεται.

Επεισόδια 53 + 54 (Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00)

Η Ισμήνη κι η Αριάδνη συγκρούονται άσχημα, με την Ισμήνη να εκφράζει, για πρώτη φορά, τη δυσφορία της από τον έλεγχο της Αριάδνης. Ο Μανώλης, με συνεργό την Άννα, αποφασίζει να στήσει ένα σχέδιο για να ξεμπροστιάσει τη Χριστιάνα. Η Βασιλική είναι έξαλλη από την κοροϊδία του Στέφανου και η Χάιδω την παρηγορεί λέγοντάς της πως απαλλάχτηκε από έναν ψεύτη. Η Κούλα συμφωνεί να συνοδεύσει τον Δημοσθένη στην Αμερική για το καινούργιο χειρουργείο, ενώ η Ασπασία ανυπομονεί να του φυτέψει τον κοριό. Ο Μιχάλης κραυγάζει ότι είναι αθώος, αλλά η Μαρουσώ έχει δική της ατζέντα. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος καταφθάνει στα Χανιά προκειμένου να τον υπερασπιστεί. Στην Κρήτη σπεύδουν κι ο Τζον με την Αθηνά για να συμπαρασταθούν στον συνεργάτη τους, ενώ η Χριστιάνα είναι σίγουρη πως πρόκειται για πλεκτάνη και κάποιος τον έμπλεξε. Η Δάφνη ενδίδει και στον δεύτερο εκβιασμό, αγνοώντας πως πίσω από όλα κρύβεται ο Ρούσος (Σταύρος Χατζαντριάν), ένας συνεργός της Μαρουσώς. Για κακή της τύχη, όμως, ο Παυλής αντιλαμβάνεται ότι λείπουν λεφτά από τον κοινό τους λογαριασμό.

Η Δάφνη σκαρφίζεται ένα ψέμα προκειμένου να καλύψει το χρηματικό ποσό που λείπει από τον λογαριασμό της τράπεζας, εμπλέκοντας και τη Χριστιάνα σε αυτό. Η Χριστιάνα της λέει να μην ανησυχεί, χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα, καθώς το μυαλό της είναι στην περιπέτεια του Μιχάλη. Ο Κωνσταντίνος κι ο Κουράκος συναντιούνται με σκοπό να μονιάσουν τις γυναίκες τους πριν πάνε στον γιατρό για τον πρώτο υπέρηχο. Ο Τζον κι η Αθηνά ζητούν να δουν τον Μιχάλη κι ο Λυκούργος αναλαμβάνει να μιλήσει στη Μαρουσώ. Η Βασιλική πλησιάζει τον Στάθη και του λέει πως είχε δίκιο με τον Στέφανο, μιας κι αποδείχτηκε σκάρτος. Η Χριστιάνα καταφέρνει να δει τον Μιχάλη κι εκείνος της μιλάει για τον άσχημο χωρισμό του με τη Μαρουσώ. Ο Παυλής ζητάει από τη Δάφνη να φορέσει ένα από τα κοσμήματα, που εκείνη έχει πουλήσει όμως, και να βγουν για φαγητό. Η Ερωφίλη νιώθει έντονη αδιαθεσία και λιποθυμάει. Η Αλεξάνδρα επιμένει να πάνε στον γιατρό κι εκεί ανακαλύπτουν ότι είναι έγκυος.