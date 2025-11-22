Έλεγχος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην Κηφισιά κατέληξε στη σύλληψη δύο ατόμων που επέβαιναν σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ανάμεσά τους και γνωστός τράπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., έχοντας εντοπίσει ένα όχημα που κρίθηκε ύποπτο, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Στο εσωτερικό του οχήματος επέβαιναν δύο άνδρες, ένας 21χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας 23χρονος ημεδαπός, ένας εκ των οποίων είναι γνωστό πρόσωπο στον χώρο της τραπ μουσικής.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης καθώς και έναν τρίφτη, αντικείμενα που κατασχέθηκαν. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν άμεσα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη είναι o Kidd από τους νεότερους και πολύ αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής trap σκηνής, με σημαντική παρουσία τα τελευταία χρόνια στο YouTube και στις streaming πλατφόρμες. Είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συνδύασαν τη μουσική τους με έντονη εικόνα στα social media, έχοντας μεγάλη απήχηση στις ηλικίες 15-25 ετών.

Ο νεαρός τράπερ, επίσης, είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, όπου στο Instagram εμφανίζεται με φωτογραφίες που τον δείχνουν με πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ρούχα επώνυμων μαρκών.

O Kidd σήμερα έκανε ανάρτηση στην οποία ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο που αναβλήθηκε το πάρτι και έκανε λόγο για κακιά συνήθεια που πρέπει να κόψει.