Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας έφτασαν το πρωί της Κυριακής στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οδό Λουκάρεως, οι συλληφθέντες από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται να εισέπραττε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.

Οι 15 κατηγορούμενοι είχαν αναχωρήσει αργά το βράδυ του Σαββάτου από το μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου. Συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. οδηγήθηκαν στο λιμάνι, επιβιβάστηκαν σε ειδική «κλούβα» σε πλοίο της γραμμής και έφτασαν στον Πειραιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Από εκεί, μεταφέρθηκαν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή διάπραξη κακουργηματικής απάτης, με στόχο την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Η δράση της βασιζόταν στην υποβολή ψευδών στοιχείων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), με αποτέλεσμα τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων χωρίς νόμιμη βάση.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχές της Κρήτης και ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. από το Ηράκλειο και τη Σάμο.

Συλλήψεις και δικογραφία

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της παράβασης της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης. Παράλληλα, στη δικογραφία αναφέρονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα, ενώ ως μέλος της ομάδας φέρεται και άτομο που απεβίωσε το 2024.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με τις παράνομες πράξεις να εκτείνονται χρονικά από το 2019 έως και το 2025. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέχρι πρόσφατα, με σταθερή μεθοδολογία, τα ίδια αρχηγικά πρόσωπα και κοινό σκοπό.

O τρόπος δράσης

Από την επεξεργασία του προανακριτικού υλικού προέκυψε ότι επρόκειτο για οργάνωση με σαφή ιεραρχία και κατανεμημένους ρόλους, τα μέλη της οποίας δρούσαν συντονισμένα σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω κακουργηματικών απατών.

Ως προς το modus operandi, τα μέλη της οργάνωσης:

Υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δήλωναν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα, μισθωμένα ή κληρονομημένα από θανόντες, χωρίς να αποδεικνύεται η νόμιμη νομή τους.

Ενέτασσαν νέα μέλη, εκμεταλλευόμενα τη συμμετοχή βασικών στελεχών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στο Ε9 εκτάσεις απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, τις οποίες στη συνέχεια διέγραφαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δήλωναν κοινούς εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στους αιτούντες, αλλά σε αρχηγικά ή βασικά μέλη της ομάδας.

Δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν πραγματικά, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, αξιοποιούσαν εξειδικευμένες γνώσεις μελών τους, αδυναμίες της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και κατασχέσεις

Στην οργάνωση συμμετείχαν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 αιτήσεων για την περίοδο 2019-2025. Παράλληλα, άτομα με λογιστικές γνώσεις παρείχαν υποστήριξη στη δράση του κυκλώματος.

Από την οικονομική ανάλυση εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκαν σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που υπέβαλαν τις αιτήσεις, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι λογαριασμός του συγκεκριμένου προσώπου παρουσίαζε πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, λογιστικό γραφείο και οχήματα, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 35.750 ευρώ σε μετρητά, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, ένα τάμπλετ και μία εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (usb).