Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση, μετά από κατηγορίες ότι προσπάθησε να παραβιάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι, με στόχο πιθανή απόδραση.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό τους τελευταίους μήνες, είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση. Η καταδίκη αφορούσε απόπειρα πραξικοπήματος, με σκοπό να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επικράτησε στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Το Σάββατο, ο 70χρονος πρώην πρόεδρος οδηγήθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε πως πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρου επιχείρησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι, ελπίζοντας να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα. Ο δικαστής έκανε λόγο για υψηλό κίνδυνο διαφυγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή γύρω από την κατοικία του Μπολσονάρο βρίσκονται πολλές πρεσβείες, μεταξύ των οποίων και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών