Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς για τον άτυχο άνδρα που νωρίτερα το μεσημέρι καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του σε περιοχή ανάμεσα στα σύνορα των νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το e-kriti.gr ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος και λίγη ώρα αργότερα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για το περιστατικό στήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ άμεσα στον τόπο του συμβάντος έφτασε το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου.

Για το περιστατικό έκανε και σχετική ανάρτηση η ΠΥ στο X: