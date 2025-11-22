Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 1η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος μετά τη νίκη με 3-0 επί του Ατρόμητου, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος και το έκανε σαφές στις δηλώσεις του.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Ελ Κααμπί και στο τελευταίο δεκάλεπτο πέτυχαν ακόμη δύο γκολ με τον Ταρέμι, εξασφαλίζοντας έτσι πως θα παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας ό,τι κι αν γίνει στα παιχνίδια της Κυριακής (23/11).

Ο προπονητής τους, όμως, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του και το τόνισε στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά τη λήξη του ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ…

Για τη νίκη: «Λίγα πράγματα μού άρεσαν από το παιχνίδι μας. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά, αμύνθηκε καλά και δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε κίνδυνο. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 3-0, όμως δεν νομίζω ότι το σκορ αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Για το αν το μυαλό ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Θα πρέπει το μυαλό μας να βρίσκεται εκεί που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και να κερδίζουμε το παιχνίδι πριν σκεφτούμε το επόμενο. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήταν του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια είχαν και καλύτερες ευκαιρίες. Εμείς δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερο κίνδυνο κι αν αυτός ο τρόπος που παίξαμε γινόταν απέναντι σε άλλη ομάδα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο».