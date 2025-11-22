Με τον Ελ Κααμπί να ανοίγει το σκορ με πέναλτι και τον Ταρέμι να πετυχαίνει δύο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον Ατρόμητο, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας και περιμένει το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν και με τον καλύτερο τρόπο στο παιχνίδι και στο 8′ χρειάστηκε η επέμβαση του Τζολάκη σε κεφαλιά του Οζέγκοβιτς για να μη μείνουν πίσω στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να πατάνε καλά και να αμύνονται σωστά.

Αυτό φάνηκε στα επόμενα λεπτά καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ναι μεν πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να πιέσει, δυσκολευόταν όμως να δημιουργήσει καθαρή ευκαιρία. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, βρήκαν τον τρόπο για να ανοίξουν το σκορ.

Στο 36′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR, για τράβηγμα της φανέλας του Ελ Κααμπί από τον Τσακμάκη, με τον Μαροκινό φορ να αναλαμβάνει και την εκτέλεση στο 37′ και να κάνει το 1-0. Γκολ που ανέβασε ψυχολογικά και αγωνιστικά τους Πειραιώτες, οι οποίοι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχαν δοκάρι σε σουτ του Ζέλσον.

Οι πρωταθλητές μπήκαν στο β’ μέρος με στόχο να πετύχουν το 2ο γκολ για να καθαρίσουν τον αγώνα και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 50′ με τον Ποντένσε που σούταρε πάνω στον Χουτεσιώτη από πολύ καλή θέση εντός περιοχής, για να ακολουθήσει στο 56′ το άστοχο τελείωμα του Τσικίνιο μετά την πάσα του Ζέλσον.

Οι γηπεδούχοι είχαν τις φάσεις για να κάνουν το 2-0 αλλά δεν το έκαναν και στο 62′ θα μπορούσαν να δεχθούν την ισοφάριση με το πλασέ του Μίχορλ μετά το γύρισμα του Φαν Βέερτ αλλά ο Τζολάκης αντέδρασε και πάλι σωστά. Αμέσως μετά, στο 65′, ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε φάουλ αλλά ο Χουτεσιώτης βρήκε λίγο τη μπάλα και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει αμέσως μετά αλλαγές.

Ένας εξ αυτών που μπήκαν, ο Ταρέμι, ήταν και αυτός που καθάρισε τελικά τον αγώνα. Στο 81′ ο Ιρανός φορ ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Ροντινέι, για το 2-0 και στο 90′ έγραψε το 3-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας και τον Χουτεσιώτη μετά την πάσα του Γιάρεμτσουκ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέι, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο (67′ Μουζακίτης), Τσικίνιο (67′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ζέλσον, Ελ Κααμπί (67′ Γιάρεμτσουκ).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν (71′ Μουντές), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (77′ λ. τρ. Πάλμεζάνο), Οζέγκοβιτς (58′ Φαν Βέερτ), Μίχορλ (71′ Τζοβάρας), Αϊτόρ (58′ Γιουμπιτάνα), Μπάκου.