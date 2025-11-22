Υπέρ του Ολυμπιακού οι πιθανότητες

Επιστροφή στη δράση σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις έχει και ανοιχτά θέματα με ανανεώσεις συμβολαίων. Ένα εξ αυτών είναι το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί, ο οποίος αποτελεί στόχο και της Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί έχουν ένα δυνατό χαρτί και είναι ο Μεχντί Μπενατιά, παίκτης-σύμβολο για τους Μαροκινούς, αλλά στον Πειραιά είναι αισιόδοξοι, απ’ ό,τι μαθαίνω. Η περίπτωση του Ελ Κααμπί δεν είναι και… περίπατος, δεν είναι πολύ εύκολη, στο λιμάνι όμως πιστεύουν ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους. Και για να το πιστεύουν, κάτι θα ξέρουν.

Ο τερματοφύλακας που αρέσει στον Ολυμπιακό

Παραμένοντας στον Ολυμπιακό, υπάρχει και μεταγραφικό σενάριο που αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Σενάρια που ήρθε στο προσκήνιο μετά τον τραυματισμό του Πασχαλάκη. Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν διάφορες αγορές και μία από αυτές, ως γνωστόν, είναι η πορτογαλική. Πρόκειται για χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ποδοσφαιρικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη Ρίο Άβε, στην οποία υπάρχει τερματοφύλακας που αρέσει στους «ερυθρόλευκους». Ο λόγος για τον Τσεζάρι Μίστα, βασικός της πορτογαλικής ομάδας και διεθνής με την Κ21 της Πολωνίας. Είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για την απόκτησή του, μένει να φανεί αν θα είναι τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι.

Οι 3 προτεραιότητες του Παναθηναϊκού

Τα μεταγραφικά απασχολούν και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να αποκτήσει τουλάχιστον τρεις παίκτες τον Ιανουάριο. Γενικά στους «πράσινους» θα πρέπει να αναμένονται αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τόσο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο όσο και το καλοκαίρι. Για τον Ιανουάριο πάντως ο Μπενίτεθ θέλει τουλάχιστον τρεις παίκτες και στη διοίκηση το γνωρίζουν ήδη, οπότε η λογική λέει ότι θα έχουν αρχίσει να σημειώνουν ονόματα υποψήφιων στόχων. Η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός παίκτη για τη θέση του Ρενάτο Σάντσες καθώς είναι γνωστή η ευπάθειά του, οι συνεχείς τραυματισμοί του και από εκεί και πέρα ψάχνονται για αριστερό εξτρέμ και για 10άρι που θα σκοράρει εύκολα.

Νεύρα για Μπιέλσα

Στον Παναθηναϊκό, εν τω μεταξύ, «βράζουν» με την εθνική Ουρουγουάης, με τον Μαρσέλο Μπιέλσα δηλαδή, για τον νέο μυϊκό τραυματισμό του Πελίστρι. Με δεδομένο πως ήταν εκτός δράσης για καιρό, στο «τριφύλλι» περίμεναν ότι στην Ουρουγουάη θα έδειχναν κατανόηση και δεν θα έβαζαν τον παίκτη σε διαδικασία καταπόνησης με υπερατλαντικά ταξίδια. Ο Μπιέλσα όμως σε όλη του την καριέρα έχει συνηθίσει να κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος αδιαφορώντας για όλους και όλα τα άλλα και το ίδιο συνέβη και τώρα. Λογικό είναι επομένως στον Παναθηναϊκό να έχουν πολλά νεύρα, δεν μπορούν όμως να κάνουν τίποτα. Απλά θα περιμένουν την επιστροφή του Πελίστρι σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

ΑΕΚ κατά ΕΠΟ

Η ΑΕΚ περιμένει τον αγώνα με τον Άρη για να βραβεύσει τον Μανόλο Χιμένεθ και τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ για να «επιτεθούν» στον Μάκη Γκαγκάτση. Μπορεί στη Νέα Φιλαδέλφεια να έχουν θέσει ως στόχο το να απομακρυνθεί από τη θέση του επικεφαλής της ΚΕΔ ο Λανουά, το μεγάλο πρόβλημα όμως το έχουν με την ΕΠΟ. Από την περσινή σεζόν ο Ηλιόπουλος έλεγε ότι ο Γκαγκάτσης «θέλει αλλά δεν μπορεί» και φέτος ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ έχει αρχίσει να σκέφτεται ότι «όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά μάλλον δεν θέλει κιόλας». Το επόμενο διάστημα επομένως θα πρέπει να περιμένουμε αλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της ΑΕΚ με την ΕΠΟ.

Να μην είναι… αντιπολίτευση ο Μυστακίδης

Γεμάτες ευτυχία είναι οι τελευταίες μέρες στον ΠΑΟΚ, αφενός για το μνημόνιο συνεργασίας ΠΑΕ – Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα και αφετέρου για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στον Μυστακίδη. Έτσι μένουν όλοι ικανοποιημένοι. Ο Σαββίδης θα φτιάξει το νέο γήπεδο και ο Μυστακίδης θα μπει στον σύλλογο, έστω μέσω του μπάσκετ. Στην ΠΑΕ, πάντως, δεν εφησυχάζουν και δεν κρύβουν και την ανησυχία τους για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα ο Μυστακίδης. Δεν θέλουν, με λίγα λόγια, να υπάρχει κάποιο είδους… εσωτερικής αντιπολίτευσης. Δεν θέλουν να ζήσουν καταστάσεις όπως το «Παύλο Θεέ πάρε την ΠΑΕ», που ζούσε επί χρόνια ο Παναθηναϊκός κάποτε.