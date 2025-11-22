Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα του The Voice το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια των Knockouts, σημειώθηκε όταν ο Πάνος Μουζουράκης σχολίασε την εμφάνιση της Πανωραίας.

«Είσαι ένα γλυκύτατο πλάσμα, αλλά το τραγούδι είναι απαίσιο», είπε αστειευόμενος, εξηγώντας ότι έχει «ανοιχτό beef» με την Billie Eilish. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πάρτι γέλιου, με τον Χρήστο Μάστορα να παρεμβαίνει: «Εσύ το έχεις μαζί της, αυτή δεν έχει ιδέα» και τους υπόλοιπους coaches να ξεκαρδίζονται.

Ο Μουζουράκης συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας πως το “beef” είναι «λίγο μονόπλευρο», αφού «αυτή πέτυχε κι εγώ όχι… Κι εγώ άμα είχα κάνει συμφωνία με τον σατανά, θα σου έλεγα». Με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει: «Έχει παίξει η Billie Eilish στο Mamma Mia;». «Όχι βέβαια. Που το πας αυτό; Έχει παίξει με τη Meryl Streep; Άντε γεια», είπε ο Μουζουράκης.