Η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε αποκλειστικά, τον εφιάλτη μιας 39χρονης κοπέλας, δασκάλας, που βιάστηκε ομαδικά από τρεις παντελώς άγνωστους σε εκείνη άντρες.

«Οι βιαστές μου κυκλοφορούν ελεύθεροι». Αυτά είναι τα λόγια της 39χρονης κοπέλας που μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα» για τον τριπλό βιασμό που φέρεται να βίωσε.

Όπως καταγγέλλει η 39χρονη, το μόνο που θυμάται, είναι την παρουσία τριών θαμώνων στο κατάστημα όπου βρισκόταν, τους οποίους ούτε καν γνώριζε. Επόμενη σκηνή; Ξυπνά βιασμένη και βάναυσα χτυπημένη στο κρεβάτι του σπιτιού της.

«Ήμουνα σε ένα κατάστημα και έπινα πορτοκαλάδα. Οι τρεις βιαστές ήταν στον ίδιο χώρο κοντά μου. Τους γνώριζα μόνο ως θαμώνες του καταστήματος. Άρχισα να έχω έναν αιφνίδιο πονοκέφαλο, πρωτοφανή για τα βιοτικά μου δεδομένα. Και όπως κατάλαβα αργότερα είχα πάρα πολλά κενά μνήμης από εκείνο το βράδυ. Ενώ ήδη βρισκόμουν σε κατάσταση ανικανότητας, οι τρεις βιαστές με περιήγαγαν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, πλήρους αδυναμίας και εκεί ξεκίνησε το μαρτύριό μου», είπε η 39χρονη.

Η καταγγέλλουσα δηλώνει πεπεισμένη πως της έριξαν κάποια ουσία στο ποτό της που την έκανε να χάσει τις αισθήσεις της. Οι μνήμες της ελάχιστες και μαρτυρικές.

«Άρχισαν να με σπάνε στο ξύλο, με γροθιές και με ένα πορτατίφ. Με κάνανε ολόμαυρη. Όταν ξύπνησα βρήκα το σπίτι μου όλο με σπασμένα πράγματα. Φέρω χρόνια βλάβη στο σώμα μου. σύμφωνα με την τελευταία μου εξέταση το πρόβλημα μεγάλωσε και αναμένεται να κάνω και χειρουργείο. Δέχτηκα απειλές από το περιβάλλον του ενός βιαστή».

Και ενώ η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά τη βάναυση κακοποίησή της, οι τρεις φερόμενοι ως δράστες, δεν παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα του βιασμού.

Το θύμα μέσω του συνηγόρου του έχει ήδη προσφύγει στον Άρειο Πάγο, προκειμένου η υπόθεση που όπως ισχυρίζεται «πέρασε στα ψιλά», να επιστρέψει στο ακροατήριο, και οι κατηγορούμενοι να βρεθούν στο εδώλιο ως βιαστές.

«Προσπαθούσα να βρω τη δύναμη να ανασυνταχθώ, να καταλάβω τι μου έχει συμβεί. Είναι κάποιες σκηνές, τρεις συγκεκριμένες: να με σπάνε στο ξύλο με γροθιές, να παρακαλάω να με αφήσουνε, να προσπαθώ να τους απωθήσω και να μην έχω τη δύναμη να το κάνω, θυμάμαι έντονα τον πόνο. Έχω δεχθεί και έναν δευτερογενή βιασμό πέραν απ’ τον πρώτο, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη», είπε η 39χρονη.

Οι κατηγορούμενοι από την πλευρά τους, ισχυρίζονται πως ουδέποτε βίασαν την 39χρονη, ουδέποτε της έριξαν ουσία στο ποτό και πως όλα έγιναν με τη συναίνεσή της.

Τόσο το θύμα όσο και οι φερόμενοι ως θύτες, βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου