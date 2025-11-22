Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Παγκράτι, όπου σοβαρό τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα που παρασύρθηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 84χρονος οδηγός φέρεται να ξεκίνησε μια ανεξέλεγκτη πορεία επί της Νεοπτολέμου, αφού προηγουμένως επιχειρούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του κάνοντας «αλόγιστες κινήσεις», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες. Ορισμένοι παρευρισκόμενοι του απηύθυναν παρατηρήσεις, κάτι που φαίνεται πως «τον εκνεύρισε» ιδιαίτερα.

Λίγο μετά, ο ηλικιωμένος άντρας επιτάχυνε απότομα, κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου η Νεοπτολέμου συναντά την Ιλιάδος και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που είχε προτεραιότητα και στο οποίο «δεν το άφησε να περάσει». Παρά τη σύγκρουση, συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια 75χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Ο ίδιος δεν σταμάτησε ούτε τότε, καθώς εξακολούθησε να κινείται με υψηλή ταχύτητα, προσκρούοντας διαδοχικά σε 3-4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγο αργότερα εξέπνευσε. Μαζί της βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία, η οποία, ευτυχώς, δεν υπέστη τραυματισμό.

Η άτυχη κοπέλα είχε μοναδικό στήριγμα τη μητέρα της, καθώς ο πατέρας της είχε ήδη πεθάνει. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Τροχαίας την μετέφεραν προσωρινά στο Τμήμα, ώστε να της παράσχουν «προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο». Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη μεταφορά της σε κατάλληλο ίδρυμα που θα μπορέσει να την υποστηρίξει.

Η Τροχαία συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος στο πλαίσιο της προανάκρισης.