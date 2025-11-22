Στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Παγκράτι, με θύμα μια 75χρονη ενεπλάκησαν δύο οδηγοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 Ποινικού Κώδικα) και αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ώρες αργότερα, μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πέρα από τον 84χρονο που κατηγορείται πως παραβίασε την προτεραιότητα με αποτέλεσμα να προκληθεί η θανατηφόρα σύγκρουση, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον 57χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, του οποίου ο προφυλακτήρας ξεκόλλησε και καταπλάκωσε το θύμα.

Και στους 2 έγινε αλκοτέστ αλλά πάρθηκε και αίμα για να εξακριβωθεί αν είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής φέρεται πως δεν είχαν κάνει χρήση οποιασδήποτε ουσίας. Και οι 2 οδηγοί είχαν νόμιμα έγγραφα και δίπλωμα οδήγησης.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 84χρονος οδηγός φέρεται να ξεκίνησε μια ανεξέλεγκτη πορεία επί της Νεοπτολέμου, αφού προηγουμένως επιχειρούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του κάνοντας «αλόγιστες κινήσεις», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες. Ορισμένοι παρευρισκόμενοι του απηύθυναν παρατηρήσεις, κάτι που φαίνεται πως «τον εκνεύρισε» ιδιαίτερα.

Λίγο μετά, ο ηλικιωμένος άντρας επιτάχυνε απότομα, κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου η Νεοπτολέμου συναντά την Ιλιάδος και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που είχε προτεραιότητα και στο οποίο «δεν το άφησε να περάσει». Παρά τη σύγκρουση, συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια 75χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Ο ίδιος δεν σταμάτησε ούτε τότε, καθώς εξακολούθησε να κινείται με υψηλή ταχύτητα, προσκρούοντας διαδοχικά σε 3-4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγο αργότερα εξέπνευσε. Μαζί της βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία, η οποία, ευτυχώς, δεν υπέστη τραυματισμό.

Η άτυχη κοπέλα είχε μοναδικό στήριγμα τη μητέρα της, καθώς ο πατέρας της είχε ήδη πεθάνει. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Τροχαίας την μετέφεραν προσωρινά στο Τμήμα, ώστε να της παράσχουν «προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο».

Στη συνέχεια, με εντολή του εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία.