Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά, που αγνοείται από τις 13 Οκτωβρίου 2021. Οι αρχές μετά την εύρεση της σορούς της που εντοπίστηκε ακέραιη σε ύπτια θέση εντός σπηλαίο έχουν τεθεί σε συναγερμό και ζητούν απαντήσεις για το θρίλερ.

Μετά από έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ένα τηλεφώνημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ενεργοποίησε τον «κόκκινο συναγερμό». Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ένας άνδρας που υπέδειξε ένα δύσβατο σημείο, όπου όπως ισχυρίστηκε υπήρχαν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι τα λόγια του μπορεί να επιβεβαιώνονται. Τα λόγια του επιβεβαιώθηκαν.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου προηγουμένως ο βοσκός είχε εντοπίσει ρούχα της αγνοούμενης, ευρήματα που είχε αναδείξει η ίδια εκπομπή.

Η διαδρομή έως το σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», απαιτεί περίπου 2,5 ώρες ανάβασης μέσα σε δύσβατο δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη, περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Παρά τις προηγούμενες έρευνες εθελοντικών ομάδων, η Αμαλία δεν είχε εντοπιστεί.

Το εύρημα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα οστά βρέθηκαν σε βάθος τεσσάρων μέτρων μέσα στη σπηλιά.

«Τουλάχιστον βρέθηκαν τα οστά της…»

Ο πρώην πρόεδρος του μικρού χωριού Ρευματιά, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε για την τροπή που πήρε η υπόθεση της άτυχης Αμαλίας Νικολοπούλου – μία εξέλιξη που ήρθε στο φως λίγες μόλις ώρες αφότου έσβησαν τα φώτα του «Τούνελ» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

«Τουλάχιστον βρέθηκαν τα οστά της… Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αγωνίας και αδιάκοπης αναζήτησης. Κανείς όμως δεν μπορεί ακόμη να πει με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ περίεργο να εντοπίζονται εδώ. Η περιοχή είναι εξαιρετικά δύσβατη· εμείς χρειαστήκαμε δύο ώρες για να φτάσουμε. Σκεφτείτε πόσο αδύνατο θα ήταν αυτό για μία ηλικιωμένη γυναίκα. Μεγάλο μπέρδεμα…» επεσήμανε.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Η σορός έφερε ρούχα. Στο ένα πόδι είχε παπούτσι, ενώ το άλλο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση χωρίς το κορδόνι του. Πάνω της βρέθηκε μία κάλτσα που χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδιο πουγκί, περιέχοντας μικρό χρηματικό ποσό.

Η φούστα και το παντελόνι που φορούσε δεν βρέθηκαν εκεί. Ήταν τα ρούχα που εντόπισε ο βοσκός τακτοποιημένα σε άλλο σημείο του βουνού τρεις μήνες μετά, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα. Ποιος της έβγαλε τα ρούχα και γιατί;

Το ταγάρι που είχε μαζί της δεν βρέθηκε στη σπηλιά. Ήταν αυτό που κάποιοι άφησαν στην αυλή του σπιτιού της τρία χρόνια μετά.

Τα ευρήματα τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και κάτω από τη σορό δείχνουν ότι η αποσύνθεση έγινε στο ίδιο σημείο και δεν μεταφέρθηκαν εκεί τα οστά. Αυτό το στοιχείο, ωστόσο, δεν αποκλείει το γεγονός να μεταφέρθηκε εκεί η γυναίκα μετά τον θάνατό της πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αποσύνθεσης.

Τι έδειξε η πρώτη εξέταση των οστών

Κατά την πρώτη εξέταση των οστών δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια κακώσεων από αμβλύ όργανο, ούτε ευρήματα ενδεικτικά τραυματισμού από πυροβόλο όπλο. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να δέχθηκε χτύπημα σε ζωτικά όργανα ή μαλακά σημεία του σώματος, χωρίς να επηρεαστούν τα οστά.

Υπάρχει ένα κάταγμα στο δεξί χέρι λίγο πάνω από τον καρπό. Κρίνεται αναγκαία ανθρωπολογική εργαστηριακή επανεξέταση των ευρημάτων προκειμένου να φανεί αν αυτό το κάταγμα είναι περιθανάτιο, προθανάτιο ή αν πρόκειται για φθορά που ενδεχομένως προκάλεσαν τρωκτικά μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.