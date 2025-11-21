Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά, η οποία αγνοείται από τις 13 Οκτωβρίου 2021.

Μετά από έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ένα τηλεφώνημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ενεργοποίησε «κόκκινο συναγερμό». Στην άλλη άκρη της γραμμής, η φωνή ενός άνδρα υπέδειξε ένα δύσβατο σημείο, όπου όπως ισχυρίστηκε υπήρχαν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι τα λόγια του μπορεί να επιβεβαιώνονται.

Η εν λόγω τοποθεσία βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου προηγουμένως ο βοσκός είχε εντοπίσει ρούχα της αγνοούμενης, ευρήματα που είχε αναδείξει η ίδια εκπομπή.

Η διαδρομή έως το σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», απαιτεί περίπου 2,5 ώρες ανάβασης μέσα σε δύσβατο δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη, περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Παρά τις προηγούμενες έρευνες εθελοντικών ομάδων, η Αμαλία δεν είχε εντοπιστεί.

Το εύρημα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα οστά βρέθηκαν σε βάθος τεσσάρων μέτρων μέσα στη σπηλιά, ενώ παραμένει ανοιχτό αν αυτή η ανακάλυψη θα ρίξει φως στο θρίλερ που απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και χρόνια.

Μετά από μία πολύωρη και απαιτητική πορεία μέσα από δύσβατες ανηφόρες, το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής έφτασε στο απομονωμένο σημείο όπου, όπως όλα δείχνουν, εντοπίστηκαν τα οστά της άτυχης Αμαλίας Νικολοπούλου.

Συνοδευόμενο από τον βοσκό, ο οποίος είχε βρει νωρίτερα τα ρούχα της σε άλλο σημείο του βουνού, το συνεργείο επιβεβαίωσε την δυσκολία πρόσβασης στην περιοχή.

«Για μένα είναι αδύνατο να φτάσει κάποιος μόνος του εδώ», τόνισε συγκλονισμένος ο βοσκός.

«Για να βρεθεί κανείς σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Ακόμα κι αν γνώριζε την περιοχή, η διαδρομή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσβατη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ερχόταν μόνη της. Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ τριγύρω, να πεις πως το ακολούθησε και έπεσε κατά λάθος στην σπηλιά. Με τίποτα… δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Ο βοσκός που βρέθηκε στο σημείο μαζί με δημοσιογράφο της εκπομπής, μετά την υπόδειξη του μάρτυρα, δηλώνει έντονα την απορία του, θεωρώντας αδιανόητο να έχει περπατήσει κάποιος τόσο βαθιά σε τόσο δύσβατη περιοχή.

«Το μόνο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία κάποιου εδώ είναι να είχε χτυπήσει θήραμα, να κατρακύλησε αυτό μέσα στην σπηλιά και να κατέβηκε να το ψάξει. Θα έπρεπε όμως να υπάρχουν ίχνη… και δεν υπάρχουν. Ακόμα κι έτσι, είναι πολύ σπάνιο», αναφέρει.

«Σαν να μιλάμε για κάποιον σπηλαιολόγο – ερευνητή. Τα ρούχα της τα είχα βρει στην αντίθετη κατεύθυνση, 500 μέτρα παραπέρα. Όλα αυτά δεν εξηγούν πώς βρέθηκε εδώ. Ειλικρινά, το θεωρώ άλυτο πρόβλημα. Πέρασα από το σημείο, έψαχνα τα βράχια, μήπως είχε εγκλωβιστεί κάπου. Αλλά όχι στις τρύπες. Μέσα σ’ αυτές, πώς να μπει άνθρωπος», καταλήγει με νόημα.

«Είναι πολύ περίεργο να εντοπίζονται εδώ»

Ο πρώην πρόεδρος του χωριού Ρευματιά, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε για την εξέλιξη της υπόθεσης της Αμαλίας Νικολοπούλου.

«Τουλάχιστον βρέθηκαν τα οστά της… Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αγωνίας και αδιάκοπης αναζήτησης. Κανείς όμως δεν μπορεί ακόμη να πει με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ περίεργο να εντοπίζονται εδώ. Η περιοχή είναι εξαιρετικά δύσβατη· εμείς χρειαστήκαμε δύο ώρες για να φτάσουμε. Σκεφτείτε πόσο αδύνατο θα ήταν αυτό για μία ηλικιωμένη γυναίκα. Μεγάλο μπέρδεμα…».

«Αλλού βρέθηκαν τα ρούχα της, αλλού το ταγάρι της και αλλού η ίδια. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ο κυνηγός που ειδοποίησε την Αστυνομία εντόπισε το σημείο. Εμείς έχουμε ψάξει σπιθαμή προς σπιθαμή εδώ πάνω και δεν είχαμε δει ποτέ αυτήν την τρύπα. Δεν αποκλείεται κάποιος να τη μετέφερε εκεί. Όλα είναι πιθανά», πρόσθεσε, λίγα μέτρα από το σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων όπου βρέθηκε το μακάβριο εύρημα.

Ανακουφισμένος, όσο μπορεί να είναι κανείς σε μία τέτοια στιγμή, εμφανίστηκε και ο ανιψιός της Αμαλίας, ο οποίος μίλησε με συγκρατημένη δύναμη:

«Λέμε τουλάχιστον ότι βρέθηκε… Αν ήταν ακόμη αγνοούμενη, δεν θα βρίσκαμε ποτέ γαλήνη. Θα ψάχναμε μια ζωή να μάθουμε πού χάθηκε η γυναίκα. Πιστεύω όμως ότι η Αστυνομία γνωρίζει ποιος ήταν αυτός που εντόπισε τα οστά… και ίσως εκείνος μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουμε».

Τι αποκαλύπτει τεχνικός σύμβουλος

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την εξέταση της σορού της Αμαλίας Νικολοπούλου, αλλά και από την αυτοψία στον χώρο όπου βρέθηκε, εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα.

Όπως περιγράφει τεχνικός σύμβουλος:

«Στο σημείο που βρέθηκε η σορός πήγα ο ίδιος για να κάνω την αυτοψία μου. Ήταν άκρως δυσπρόσιτο και ορεινό. Η άνοδός μας ήταν κάθετη και δύσκολη. Πραγματικά απορώ πώς αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε εκεί από μόνη της, αν τελικά αποδειχθεί αυτό».

«Στην περίπτωση που είχε γλιστρήσει από πάνω, όπως ακούγεται, θα είχαμε άλλη εικόνα στη σορό. Μιλάμε για ύψος. Εμείς στο σημείο που ήμασταν κρατούσαμε ο ένας τον άλλο για να σταθούμε όρθιοι. Η σπηλιά έχει ύψος πάνω από τέσσερα μέτρα. Αν έπεφτε θα είχε κακώσεις σε όλα τα οστά».

«Στο σπήλαιο που βρέθηκε, υπάρχει ένας φεγγίτης στο πάνω μέρος, μία τρύπα. Ακόμη και αν έχασε την ισορροπία της και έπεσε, που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να συνέβη, την πορεία του σώματός της θα ανέκοπταν μεγάλα βράχια».

«Για το ενδεχόμενο μεταφοράς της εκεί, είναι πολύ δύσκολο να έγινε από ένα μόνο άτομο».

Καταλήγοντας, ο τεχνικός επισημαίνει ότι «όλα αυτά μας οδηγούν στο να εξετάσουμε περαιτέρω τα ευρήματα που έχουμε, με τεχνικές όπως αυτές που εφαρμόζονται στα εργαστήρια ιατροδικαστικής – ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης».