Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής 14/11 στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας προκαλώντας μεγάλα ερωτήματα στον τρόπο που τα ίχνη της χάθηκαν πάνω στο βουνό ενώ πήγαινε να ελέγξει τα ζώα της.

Το «Τούνελ» παρακολούθησε την πορεία που φαίνεται να ακολούθησε η Αμαλία Νικολοπούλου την μοιραία ημέρα της εξαφάνισής της, όταν η γυναίκα βγήκε να αναζητήσει τα ζώα που είχαν χαθεί.

Μια κρίσιμη μαρτυρία προέρχεται από τον βοσκό που γνώριζε την αγνοούμενη και αρκετές φορές τη συναντούσε κατά τη διάρκεια της βοσκής. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που εντόπισε τα πρώτα ρούχα της στο βουνό Καγκέλι, λίγους μήνες μετά.

«Σε ένα μονοπάτι αδιάβατο είδα ένα μαύρο πράγμα. Πανιά το ένα πάνω στο άλλο, το σκάλισα με τη γκλίτσα για να καταλάβω τι είναι και αντιλήφθηκα ότι ήταν μια φούστα και μια φόρμα. Αμέσως μου πέρασε από το μυαλό ότι ήταν δικά της, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε η υπηρεσία και πήρε τα ρούχα. Ψάξαμε και σε μεγάλη έκταση γύρω από το σημείο και για άλλα πράγματα, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα».

Ο βοσκός σημειώνει ότι δεν παρατήρησε τίποτα άλλο που να του κινήσει υποψίες πέρα από τα ρούχα, τα οποία ήταν τοποθετημένα με τρόπο που έμοιαζε σαν να τα είχε αφήσει κάποιο χέρι.

«Δεν πιστεύω ότι η εξαφάνισή της οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες. Κάτι άλλο έχει γίνει», ανέφερε.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το αν η γυναίκα έγινε άθελά της μάρτυρας κάποιας παράνομης δοσοληψίας, ο μάρτυρας απάντησε ότι λογικά θα πρέπει να προϋπήρχε κάποια σύγκρουση.

Μυστήριο με τα ρούχα της

Το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της Αμαλίας Νικολοπούλου περιπλέκεται, καθώς φαίνεται πως κάποιος ή κάποιοι τοποθέτησαν σκόπιμα τα ρούχα που φορούσε την ημέρα που χάθηκε σε διαφορετικά σημεία, προκαλώντας σύγχυση και ερωτήματα.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των ενεργειών ήταν το ταγάρι που κρατούσε η άτυχη μητέρα. Κάποιος το άφησε τρία χρόνια μετά την εξαφάνισή της, στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας.

Η κόρη της υπέδειξε στον δημοσιογράφο του «Τούνελ» το σημείο, τονίζοντας ότι πιθανότατα κάποιοι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα.

«Το βρήκε ο πατέρας μου. Το τράβαγες και σκιζόταν… δεν είχε όμως χώματα, τίποτα πάνω. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα από την ανάλυση για DNA. Τοποθετήθηκε σε ένα σημείο για να το δούμε. Δεν είναι ότι κάπου είχε παραπέσει… Δεν ξέρω τι να σκεφτώ… Κάποιος ξέρει και δεν θέλει να μιλήσει;», ανέφερε η κόρη της αγνοούμενης.

Η ίδια αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα αντικείμενα της μητέρας της που βρέθηκαν με ανεξήγητο τρόπο τοποθετημένα.

«Ο αδελφός μου βρήκε μια ζακέτα γύρω στα πεντακόσια μέτρα από εκεί που είχαν εντοπιστεί τα πρώτα ρούχα της, από έναν βοσκό. Είναι δύσβατη περιοχή, πολύ μετά τον στάβλο της, κοντά στο διπλανό χωριό, τη Μάλθη. Ήταν δική της η ζακέτα, την αναγνώρισε ο αδελφός μου ο Γιάννης και την δώσαμε και αυτήν στην αστυνομία. Ήταν σε καλή κατάσταση, ούτε σκισμένη, ούτε τίποτα.», συνέχισε.

Το γεγονός αυτό, όπως επεσήμανε, απομακρύνει το ενδεχόμενο η μητέρα της να έπεσε θύμα επίθεσης από άγριο ζώο.

«Από αυτά τα σημεία περάσαμε όταν την ψάχναμε… δεν θα τα είχαμε βρει; Ο αδελφός μου πήγαινε και τα πρόβατα από εκεί μετά το χαμό της για να βοσκήσουν. Μου κάνει εντύπωση, ιδιαίτερα για το ταγάρι που βρήκαμε. Θα μπορούσε, αν κάποιος ξέρει κάτι και φοβάται να μιλήσει, να αφήσει ένα σημείωμα. Δεν είναι εύκολο να μην ξέρεις πού είναι ο άνθρωπός σου… Να μάθουμε τι έχει συμβεί», συνέχισε χαρακτηριστικά.

Τι δήλωσε ο ανιψιός της

Στον δημοσιογράφο της εκπομπής μίλησε και ο ανιψιός της αγνοούμενης.

«Το βράδυ πριν εξαφανιστεί είχε χάσει τα πρόβατα και το επόμενο πρωί πήρε τον δρόμο για να πάει στο διπλανό χωριό να τα βρει. Εγώ είχα καλέσει έναν Αλβανό για να κάποιες εργασίες και εκείνος την συνάντησε στο δρόμο γύρω στις οκτώ παρά τέταρτο. Κανένας άλλος δεν την είδε. Το απόγευμα με φώναξε ο θείος μου και μου είπε ότι δεν γύρισε ξανά η γυναίκα. Αμέσως πήγαμε στη Μάλθη, ρωτήσαμε και δεν την είχε δει κανένας. Τα πρόβατα εν τω μεταξύ ήρθαν από τον Χρυσότοπο προς τα κάτω», είπε αρχικά.

Υπάρχει και η μαρτυρία ενός φούρναρη που στρέφει τις έρευνες αλλού.

«Είπε ότι την είδε στο σπίτι στις εννέα και τέταρτο το πρωί. Οκτώ πάρα τέταρτο την είδε ο άλλος πιο κάτω… τον ρώτησα μήπως μπέρδεψε τις μέρες αλλά επέμενε. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίζαμε το ψάξιμο στο βουνό που υπολογίζαμε ότι είχε πάει , θα την βρίσκαμε».

Ο Αλβανός εργάτης είναι σίγουρος σύμφωνα με τον ανιψιό της ότι την είδε την ημέρα της εξαφάνισης καθώς περιέγραψε τα ρούχα που φορούσε, το ταγάρι που είχε στον ώμο αλλά και το μπαστούνι που κρατούσε. Μάλιστα όπως είπε, παρατήρησε τη γυναίκα γιατί του έκανε εντύπωση ότι κοντοστάθηκε και τον κοίταξε.

«Εκείνη την ημέρα, δεν κυνηγούσαμε αγριογούρουνα…», λέει ο ανιψιός σε σχετική ερώτηση.

«Στην περιοχή κυνηγάμε λαγούς και γουρούνια αλλά στο σημείο αυτό δεν κυνηγούσε κανείς εκείνη την ημέρα».

Ο ανιψιός της αγνοούμενης δεν μπορεί να εξηγήσει το ότι τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση της, τον Νοέμβριο του ‘24, κάποιος άφησε στη μάντρα του σπιτιού της, το ταγάρι που είχε μαζί της.

Μάρτυρας την είδε λίγο πριν χαθεί

Το «Φως στο Τούνελ» εντόπισε έναν ακόμη μάρτυρα – κλειδί, ο οποίος συνάντησε την άτυχη μητέρα το πρωινό της 13ης Οκτωβρίου 2021, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η Αμαλία Νικολοπούλου περπατούσε στον δρόμο που συνδέει το χωριό της, τη Ρευματιά, με τη Μάλθη, τον γειτονικό οικισμό. Ο μάρτυρας την είδε λίγο πριν φτάσει στον στάβλο που διατηρούσε η οικογένειά της.

«Είχα πάει να καθαρίσω έναν στάβλο εκεί κοντά, που άνηκε στον ανιψιό της. Πριν φτάσω στο χωριό, την είδα να περπατάει προς τη Μάλθη, μόνη της. Όταν έφτασα στον ανιψιό της, του το είπα γιατί τη γνώριζα από παλιά. Την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε πού την είδα, γιατί είχε εξαφανιστεί».

Ο μάρτυρας περιγράφει ότι τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν. Εκείνος μείωσε ταχύτητα και κατέβασε το παράθυρο του οχήματός του, ενώ η εικόνα της του έκανε εντύπωση.

«Ήταν μόνη της και κρατούσε μια μαγκούρα και μια ομπρέλα. Όπως περνούσα, σταμάτησε και με κοιτούσε επίμονα, σαν να προσπαθούσε να καταλάβει ποιος είμαι. Δεν θυμάμαι με λεπτομέρεια τι ειπώθηκε ή τι ακριβώς είπα στον ανιψιό της. Ήμασταν μαζί με τον Τάκη από τις οχτώ το πρωί μέχρι τις τρεις το μεσημέρι και είπαμε πολλά, οπότε δεν θυμάμαι τα πάντα. Από τη στιγμή που έφτασα στον στάβλο, δεν είδα κανέναν να περνάει…», είπε χαρακτηριστικά.

«Της λέγαμε όλοι: “Αμαλία, μη μιλάς, μην ανοίγεις το στόμα σου…”»

Η μαρτυρία ενός άνδρα που γνωρίζει καλά την περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη της Αμαλίας Νικολοπούλου προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή για το τι μπορεί να της συνέβη.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η εξαφάνισή της πιθανότατα συνδέεται με την δράση αδίστακτων ανθρώπων, «ικανών για όλα», όπως χαρακτηριστικά λέει.

Ο μάρτυρας, που μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας, αποκάλυψε ότι στην περιοχή δρα μια επικίνδυνη ομάδα που σχετίζεται με χασισοφυτείες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η άτυχη Αμαλία είχε αντιληφθεί την παράνομη δραστηριότητα και είχε αποφασίσει να την καταγγείλει, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Τα ζώα της φαίνεται πως προκαλούσαν πρόβλημα στους «καλλιεργητές».

«Η γυναίκα μίλαγε πολύ. Τα πράγματα εδώ είναι επικίνδυνα, δεν είναι απλά. Της λέγαμε όλοι “Αμαλία, μη μιλάς, μην ανοίγεις το στόμα σου, θα μπλέξεις από εκεί που δεν το περιμένεις”. Αυτή δεν άκουγε κανέναν. Έλεγε πως θα πάει σε Αστυνομία και Εισαγγελέα και θα τους αναφέρει όλους. Τα έβαζε μαζί τους χύμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα που η Αμαλία άρχισε να μιλάει ανοιχτά για όσα είχε δει.

«Ήταν Απρίλης, γύρω στο εξάμηνο πριν χαθεί, που τα έλεγε. Το κακό ήταν ότι δεν κρατούσε το στόμα της κλειστό. Τα αλάνια δεν παίζουν μ’ αυτά… Μην τους βλέπεις Αγίους, δεν πάνε στην εκκλησία για κερί — αλλού θυμιατίζουν», είπε με νόημα.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ακόμη περιστατικά που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην περιοχή.

«Εγώ κτήματα εκεί δεν έχω, αλλά το μάτι μου κόβει. Τις προάλλες έπιασαν μια φυτεία με διακόσια τόσα δέντρα. Ο ένας φύλακας είχε φύγει, ο άλλος κοιμόταν, και τον πιάσανε στον ύπνο. Βρήκαν σε ένα κουτί από σπίρτα τρεις-τέσσερις κάρτες SIM… Αν πάμε εκεί πάνω και δεν έχουν προλάβει να τα μαζέψουν, μπορεί να μας έρθει και καμιά αδέσποτη. Αυτοί δεν αστειεύονται. Παρακολουθούν τα πάντα και μιλάνε μεταξύ τους. Φαίνεται ότι τα ζώα της όταν ξέφευγαν έτρωγαν λάθος χόρτο. Δεν αποκλείω να έπεσε πάνω σε καμία συναλλαγή. Δεν θέλει και πολύ να γίνει στραβή…», κατέληξε.

Μια μαρτυρία που προκαλεί ερωτηματικά

Μια ακόμα μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο «Τούνελ» φωτίζει το πρωινό εκείνο κατά το οποίο χάθηκαν τα ίχνη της άτυχης γυναίκας.

Ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να την είδε και να συνομίλησε μαζί της, περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής το σημείο της συνάντησης αλλά και τη σύντομη συνομιλία τους.

Ο φούρναρης του χωριού, που είχε πάει για την καθιερωμένη διανομή ψωμιού, πέρασε και από το σπίτι της Αμαλίας Νικολοπούλου.

«Ήταν μετά τις εννέα η ώρα το πρωί, την συνάντησα στο δρόμο πριν κατέβω την κατηφόρα για να πάω στο σπίτι της. Της είπα μια καλημέρα, έδωσα ψωμί στο σύζυγο της και έφυγα. Νομίζω είχε μια μαγκούρα στο χέρι και ένα ταγάρι. Ήταν πενήντα μέτρα από το σπίτι, μετά πήρε τον δρόμο ευθεία και δεν την ξανά είδα», λέει χαρακτηριστικά.

Το περίεργο στην υπόθεση, όπως επισημαίνει, είναι ότι δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Η μαρτυρία αυτή περιπλέκει την υπόθεση, καθώς λογικά εκείνη την ώρα η γυναίκα πρέπει να βρισκόταν στο βουνό.