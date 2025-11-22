Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας Πολ Κοστέλο, ο οποίος ήταν ο προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Την είδηση του θανάτου του δημοσίευσε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της το Σάββατο (22/11): «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πολ Κοστέλο μετά από σύντομη ασθένεια».

«Έφυγε ειρηνικά στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του» σημειώνει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το BBC.

Ο Κοστέλο γεννήθηκε στο Δουβλίνο, όπου ο πατέρας του διηύθυνε μια επιτυχημένη εταιρεία που κατασκεύαζε αδιάβροχα. Αφού σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδιασμού Μόδας Grafton, μετακόμισε στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα στο Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι.

Ίδρυσε τη δική του ετικέτα το 1979, την Paul Costelloe Collections, και παρουσίασε συλλογές στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, καθώς και στο Παρίσι, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη.

Looking back:Diana,Princess of Wales looking effortlessly chic in her @PaulCostelloe suit visiting Great Ormand St. pic.twitter.com/5yOUV2qhpq — Paul Costelloe (@PaulCostelloeUK) July 8, 2014

Το 1983 διορίστηκε προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα και η συνεργασία τους συνεχίστηκε μέχρι τον θάνατό της το 1997.

#Throwback: DIANA CHANGES THE STIGMA OF LEPROSY WITH HER VISIT TO THE ANANDABAN LEPROSY HOSPITAL IN NEPAL 4/3/93 WEARING PAUL COSTELLOE. 💕 pic.twitter.com/mwJR8kt8O1 — Paul Costelloe (@PaulCostelloeUK) March 15, 2017

Υπό την καθοδήγησή του η Νταϊάνα έγινε στυλιστικό είδωλο. Κάποτε είπε για την Νταϊάνα: «Ήταν πολύ ανθρώπινη. Δεν συμπεριφερόταν σαν πριγκίπισσα».

Ο Κοστέλο χρησιμοποιούσε συχνά παραδοσιακά ιρλανδικά υφάσματα και πάτερν στα σχέδιά του, όπως ιρλανδικό λινό.