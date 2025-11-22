Στις 23 Νοεμβρίου 1988, ο Γιώργος Κοσκωτάς συλλαμβάνεται στη Μασαχουσέτη από το FBI, έπειτα από διεθνές ένταλμα που είχε εκδώσει η ελληνική Δικαιοσύνη. Η είδηση κάνει αστραπιαία τον γύρο του κόσμου και στην Ελλάδα πυροδοτεί μια από τις πιο θορυβώδεις πολιτικές καταιγίδες της Μεταπολίτευσης. Η υπόθεση που θα μείνει γνωστή ως «Σκάνδαλο Κοσκωτά» δεν περιορίζεται σε οικονομικές ατασθαλίες. Θα εξελιχθεί σε ένα πρωτοφανές πολιτικοοικονομικό θρίλερ με διαστάσεις που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Ο Κοσκωτάς, που είχε αναδειχθεί σε πανίσχυρο τραπεζίτη και εκδότη μέσα σε ελάχιστα χρόνια, κατηγορείται για υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα Κρήτης. Η υπόθεση δεν αφορά μόνο οικονομικά εγκλήματα: συνδέεται με πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματικά συμφέροντα και ένα εκτεταμένο πλέγμα εξουσίας. Η σύλληψή του σηματοδοτεί την απαρχή μιας περιόδου που θα δοκιμάσει την αξιοπιστία θεσμών, κομμάτων και δημόσιας ζωής.

Η Ελλάδα παρακολουθεί καθηλωμένη τις ραγδαίες εξελίξεις, με αποκαλύψεις που διαδέχονται η μία την άλλη και με ένα κλίμα πρωτοφανούς πόλωσης. Επιτροπές της Βουλής, δικαστικές διαδικασίες, πολιτικές αντιπαραθέσεις και μιντιακές μάχες συνθέτουν ένα σκηνικό που θα καθορίσει την πολιτική ατμόσφαιρα έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

1837: Εκδίδεται νόμος «Περί Τύπου» στην Ελλάδα που στόχευε στη ρύθμιση και τον έλεγχο της ελευθερίας του Τύπου, αλλά και στην αποτροπή καταχρήσεων από δημοσιογράφους και εκδότες και θεσπίζονται ποινές για τους παραβάτες.

1867: Τρεις Ιρλανδοί εθνικιστές εκτελούνται στο Μάντσεστερ, επειδή σκότωσαν έναν αστυνομικό. Θα μείνουν στην ιστορία ως οι «Μάρτυρες του Μάντσεστερ».

1889: Το πρώτο τζουκ-μποξ τοποθετείται σ’ ένα σαλούν του Σαν Φρανσίσκο.

1897: Ο αφροαμερικανός εφευρέτης Τζον Λι Λαβ ανακαλύπτει και πατεντάρει την ξύστρα μολυβιών.

1904: Πραγματοποιείται η τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ. Ένα χρυσό μετάλλιο είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα, στην άρση βαρών, από τον Περικλή Κακούση.

1916: Η επαναστατική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εν μέσω του έντονα φορτισμένου Εθνικού Διχασμού, κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και της Βουλγαρίας. Η απόφαση αυτή εντάσσει τη βενιζελική Ελλάδα ενεργά στο πλευρό της Αντάντ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εδραιώνοντας τον διαχωρισμό με την βασιλική κυβέρνηση των Αθηνών και σηματοδοτώντας μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

1936: Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του αμερικανικού περιοδικού «Life».

1964: Ο Αμερικανός καρδιοχειρουργός, Μάικλ ΝτιΜπέικι, πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας (bypass).

1976: Ελικοφόρο αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας τύπου YS-11A συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη, παρασύροντας στον θάνατο και τους 50 επιβαίνοντες. Το δυστύχημα, ένα από τα πιο πολύνεκρα στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας, προκαλεί σοκ στη χώρα και οδηγεί σε εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια της πτώσης και τα ζητήματα ασφάλειας στις πτήσεις εσωτερικού.

1981: Καταργείται στα ελληνικά σχολεία το πολυτονικό σύστημα και καθιερώνεται το μονοτονικό, μια από τις σημαντικότερες γλωσσικές μεταρρυθμίσεις του 20ού αιώνα. Ψιλές, δασείες και περισπωμένες καταργούνται από τη γραφή, με στόχο την απλούστευση της εκπαίδευσης και την προσαρμογή της γραμματικής διδασκαλίας στη σύγχρονη χρήση της γλώσσας.

1988: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Τράπεζας Κρήτης Γιώργος Κοσκωτάς συλλαμβάνεται στις ΗΠΑ από το FBI για χρέη προς το αμερικανικό Δημόσιο, σε μια εξέλιξη που θα πυροδοτήσει το περίφημο «Σκάνδαλο Κοσκωτά». Η υπόθεση, που συνδέθηκε με οικονομικές ατασθαλίες, πολιτικές προεκτάσεις και τεράστια δημοσιότητα, θα εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

1989: ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός συμφωνούν και ο Ξενοφών Ζολώτας σχηματίζει την οικουμενική κυβέρνησή του.

1992: Η IBM παρουσιάζει το πρώτο «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smartphone) με την κωδική ονομασία «Angler», στην έκθεση COMDEX του Λας Βέγκας.

1994: Ισόβια συν 21 χρόνια επιβάλλει το Κακουργιοδικείο της Κορίνθου στον Μανώλη Δουρή, για το βιασμό και τη δολοφονία του 7χρονου γιου του. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1996 ο Μανώλης Δουρής, επιβάλλει στον εαυτό του την «ποινή του θανάτου».

1996: Το μοντέλο από την Ελλάδα, Ειρήνη Σκλήβα, κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο ομορφιάς Μις Κόσμος στην Ινδία. Παράλληλα, αντιδράσεις υπάρχουν από τον ινδικό λαό για τη διοργάνωση των καλλιστείων.

2020: Αρχίζει η πρώτη δίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, με την κατηγορία της διαφθοράς και της διακίνησης επιρροής το 2014.

Γεννήσεις

1946 – Γιώργος Κούδας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και θρυλική μορφή του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Γνωστός ως «Μεγαλέξανδρος» του ελληνικού ποδοσφαίρου, διέπρεψε ως χαρισματικός μεσοεπιθετικός με εξαιρετική τεχνική, φαντασία και δημιουργικότητα. Αγωνίστηκε σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, κατακτώντας τίτλους και καθοδηγώντας την ομάδα σε ιστορικές στιγμές. Παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα και σεβαστά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού.

1966 – Βενσάν Κασέλ (Vincent Cassel), Γάλλος ηθοποιός, γνωστός για την έντονη κινηματογραφική του παρουσία και την ικανότητά του να ενσαρκώνει σύνθετους, συχνά σκοτεινούς χαρακτήρες. Ξεχώρισε διεθνώς με το «La Haine» και αργότερα με ταινίες όπως «Black Swan» και «Eastern Promises». Με καριέρα που εκτείνεται από τον γαλλικό κινηματογράφο μέχρι το Χόλιγουντ, θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής.

1983 – Παντελής Παντελίδης, Έλληνας τραγουδιστής που αγαπήθηκε για τις λαϊκές μπαλάντες του και τη χαρακτηριστική, ανεπιτήδευτη φωνή του. Ξεκίνησε από το YouTube και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε φαινόμενο της ελληνικής μουσικής, με επιτυχίες όπως «Δεν ταιριάζετε σου λέω» και «Τα σχοινιά σου». Η ξαφνική του απώλεια στις 18 Φεβρουαρίου 2016 συγκλόνισε το κοινό, αφήνοντας έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.

1992 – Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus), Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως «Hannah Montana» στη Disney. Η μουσική της καριέρα εξελίχθηκε ραγδαία, με επιτυχίες όπως «Wrecking Ball» και «Flowers», όπου ανέδειξε τη δυναμική φωνή και την εκρηκτική της σκηνική παρουσία. Γνωστή για το ανατρεπτικό της ύφος και την καλλιτεχνική της τόλμη, παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ποπ σταρ της εποχής.

Θάνατοι

1980 – Ιάκωβος Κουμής, Κύπριος φοιτητής και αγωνιστής, που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας κατά τα γεγονότα της επετείου του Πολυτεχνείου στις 16–17 Νοεμβρίου 1980. Χτυπήθηκε θανάσιμα από δυνάμεις των ΜΑΤ στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της μεταπολιτευτικής περιόδου. Ο θάνατός του, μαζί με εκείνον της Σταματίνας Κανελλοπούλου, έγινε σύμβολο δημοκρατικού αγώνα και ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Έλενος, Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφων Τέχνης