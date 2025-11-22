Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Πάνο Μαρινόπουλο ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Στο Α’ Νεκροταφείο βρέθηκε πλήθος κόσμου για να τον συνοδεύσει στο τελευταίο του ταξίδι, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό σε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε με μια από τις πλέον εμβληματικές επιχειρηματικές δυναστείες της χώρας.

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου συλλυπείται τον γιο του εκλιπόντος και την πρώην σύζυγο του Ιωάννα Μαρινοπούλου

Η πρώην συζυγός του Ιωάννα Μαρινοπούλου, με ένα post στο instagram παρέθεσε τις όμορφες στιγμές που έζησε δίπλα του, λίγες ώρες μετά την κηδεία του: «Σ’ευχαριστούμε για τα δύο υπέροχα αγόρια μας, για 20 αξέχαστα χρόνια γεμάτα ευτυχία, γέλιο, επιτεύγματα και την παραμυθένια ιστορία αγάπης που μοιραστήκαμε. Ο αντίκτυπός σου στις ζωές μας δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αντίο, Πανουλάκι…», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.