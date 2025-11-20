Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πέθανε από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινόπουλου και ήταν μέλος της ομώνυμης ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος είχε σπουδάσει στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι.

Επίσης, είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες του ομίλου, όπως: Famar S.A. (φαρμακοβιομηχανία), Αφοί Μαρινόπουλοι, ΤΙΤΑΝ

Εκτός από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ήταν ενεργός και στον πολιτιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, διετέλεσε ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.