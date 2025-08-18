Στα δικαστήρια της Πάτρας αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου σήμερα ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό, σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Γηροκομείο. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας -μέσω των συνηγόρων του- πως βρέθηκε στο σημείο με την ιδιότητα του εθελοντή.

Ο 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν έγινε αντιληπτός στην περιοχή του Γηροκομείου, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Συχαινά της Πάτρας. Η παρουσία του εκεί συνδέθηκε από τις Αρχές με την έναρξη της φωτιάς.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του OPEN, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο νεαρός άνδρας συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης, μαζί με άλλα τρία άτομα -τα δύο εκ των οποίων έχουν ήδη καταθέσει ενόρκως, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του στην επιχείρηση. Ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας.

«Ο εντολέας μας βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των δικηγόρων του, ενώ τονίζεται πως σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα-αυτοψία της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα «κηλίδωσης» -του γνωστού φυσικού φαινομένου μετάδοσης καύτρας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης απορρίπτουν επίσης τη χρήση φωτογραφικού υλικού ως επιβαρυντικό στοιχείο, τονίζοντας πως «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου», οι οποίες, όπως λένε, απομονώνουν την πραγματική εικόνα. «Εάν το καρέ αποδοθεί ολόκληρο, θα φανεί ότι σε μικρή απόσταση βρίσκονταν και τα άλλα άτομα -μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου που κάηκε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.