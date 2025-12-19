Τα λαμπερά μαλλιά χρειάζονται κάτι περισσότερο μια απλή περιποίηση. Οι τρίχες της κεφαλής είναι ένας πολύπλοκος και ευαίσθητος βιολογικός μηχανισμός που αντιδρά σε όσα συμβαίνουν μέσα στο σώμα μας. Η γενετική σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά η διατροφή και οι ορμόνες είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες για την υγεία τους.

Η κατάσταση των μαλλιών αποτελεί ένα δείκτη για την γενικότερη υγεία του οργανισμού. Δείτε όσα πρέπει να γνωρίζετε, σύμφωνα με ειδικούς του Time.

Αραίωση μαλλιών

Η απώλεια από 40 έως 130 τριχών την ημέρα θεωρείται φυσιολογική για ένα υγιές άτομο. Για τις γυναίκες οποιαδήποτε απώλεια πέρα από αυτό μπορεί να δείχνει ένα πρόβλημα, ίσως πυροδοτημένο από την εμμηνόπαυση, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή την απώλεια βάρους. Παρότι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να επαναφέρει τα επίπεδα ορμονών, δεν αποτελεί πάντα λύση για την αραίωση των μαλλιών.

Στους άνδρες, η τριχόπτωση μπορεί να είναι γενετική, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί από απώλεια βάρους ή ακόμη και από πυρετό. Αν η απώλεια μαλλιών συνοδεύεται από κόπωση, «ομίχλη» στον εγκέφαλο και αύξηση βάρους, μπορεί να υπάρχει υποθυρεοειδισμός, δηλαδή υπολειτουργία του θυρεοειδούς, που επιβραδύνει τον μεταβολισμό.

Μια εξέταση αίματος μπορεί να δείξει αν το πρόβλημα σχετίζεται με τον θυρεοειδή. Όταν τα επίπεδα του θυρεοειδούς επανέλθουν σε ισορροπία, η απώλεια μαλλιών θα αποκατασταθεί, αλλά αυτό μπορεί να πάρει αρκετούς μήνες.

Λιπαρά μαλλιά

Η γενετική και η υπερπαραγωγή σμήγματος από τους σμηγματογόνους αδένες του τριχωτού της κεφαλής είναι οι βασικές αιτίες των λιπαρών μαλλιών. Το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί από τη ζέστη και την άσκηση. Το καθημερινό λούσιμο με ένα ήπιο σαμπουάν συνήθως ελέγχει τα συμπτώματα.

Αξίζει όμως να εξετάσετε και τα τρόφιμα που καταναλώνετε. Μια διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα – ειδικά κορεσμένα λιπαρά και επεξεργασμένους υδατάνθρακες – μπορεί να αυξήσει την παραγωγή λιπαρότητας στο τριχωτό, επηρεάζοντας την ορμονική ισορροπία και τη ρύθμιση του σμήγματος.

Η μείωση αυτών των τροφών και η έμφαση σε λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, άπαχες πρωτεΐνες και υγιή λιπαρά βοηθά τόσο το τριχωτό όσο και τη γενική υγεία.

Απώλεια χρώματος

Η εμφάνιση λευκών ή γκρίζων μαλλιών δείχνει μειωμένη παραγωγή μελανίνης, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Ωστόσο, η απότομη απώλεια χρώματος μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη βιταμίνης Β12. Μια εξέταση αίματος μπορεί να δείξει αν το πρόβλημα σχετίζεται με τη βιταμίνη.

Κύριες πηγές Β12 είναι τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, το ψάρι και το κρέας, κάτι που σημαίνει ότι οι vegan μπορεί να δυσκολεύονται. Δοκιμάστε ένα συμπλήρωμα ή τρόφιμα εμπλουτισμένα με Β12, όπως φυτικά γάλατα ή δημητριακά πρωινού

Εύθραυστα μαλλιά

Τα πιστολάκια και οι λαβίδες μπορούν να ταλαιπωρήσουν την τρίχα, αλλά τα εύθραυστα μαλλιά μπορεί επίσης να είναι σημάδι έλλειψης σιδήρου. Ο σίδηρος είναι ζωτικής σημασίας για τα ερυθρά αιμοσφαίρια και συγκεκριμένα για την αιμοσφαιρίνη, που μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρα των μαλλιών.

Όταν λείπει, η υφή της τρίχας μπορεί να αλλάξει και να γίνει πιο εύθραυστη. Προσπαθήστε να καταναλώνετε τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο σε κάθε γεύμα, όπως κόκκινο κρέας, σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, αυγά, τόφου, ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα βερίκοκα, σταφίδες ή σύκα.

Κνησμός στο τριχωτό

Ο κνησμός μπορεί να είναι ένδειξη ψωρίασης ή δερματίτιδας. Αν όμως υπάρχει έντονη φαγούρα χωρίς εμφανή δερματική αντίδραση, μπορεί να υποδηλώνει νευρικό πρόβλημα. Αν ανησυχείτε, καλό είναι να δείτε γιατρό. Γενικά, αν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή έκζεμα, αποφύγετε σαμπουάν με sodium lauryl sulfate (λαουρυλοθειικό νάτριο – SLS), που παρότι καθαρίζουν αποτελεσματικά και κάνουν πλούσιο αφρό, μπορούν να διαταράξουν τον δερματικό φραγμό.

Αν εμφανιστεί εξάνθημα, ένας τριχολόγος μπορεί να αφαιρέσει τις κρούστες, να εφαρμόσει κορτιζονούχα κρέμα και να συστήσει ειδικό σαμπουάν, που επιβραδύνει την ανάπτυξη βακτηρίων και μειώνει το ξεφλούδισμα. Ίσως χρειαστεί και αλλαγή στον τρόπο ξεβγάλματος, καθώς μερικές φορές ο κνησμός οφείλεται στο ότι μένουν υπολείμματα προϊόντων στα μαλλιά.

Έντονη πιτυρίδα

Το τριχωτό αποβάλλει συνεχώς την ανώτερη στιβάδα του δέρματος. Αν όμως εμφανίζονται παχιές νιφάδες μεγαλύτερες από μισό εκατοστό, χρειάζεται συμβουλή ειδικού. Μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή candida, ενός είδους ζυμομύκητα, ο οποίος ζει φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο άγχος ή σε κακή διατροφή, παράγοντες που αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό και δυσκολεύουν τον έλεγχο της ανάπτυξής του.

Η έντονη πιτυρίδα μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειδικά σαμπουάν. Επίσης, επειδή η ζάχαρη τροφοδοτεί την ανάπτυξη του candida, η μείωση της κατανάλωσής της μπορεί να βοηθήσει.