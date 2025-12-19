Σάλος επικρατεί μετά την είδηση ότι νεαρός τραγουδιστής και συγκεκριμένα ο Στέφανος Παπαδόπουλος μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις ενώ ο καλλιτέχνης απάντησε με καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών, τόνισε πως τα όσα έχουν ειπωθεί είναι ψέματα και έκανε λόγο για οργανωμένη απόπειρα εκβίασης που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στη μηνυτήρια αναφορά του, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρεται στη γνωριμία του με τον γνωστό τραγουδιστή και περιγράφει τα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους σε νυχτερινό κέντρο τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Τι αναφέρει η μήνυση του 21χρονου

Μεταξύ άλλων ο 21χρονος αναφέρεται στη συνεργασία του σε νυχτερινό μαγαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας κάποια στιγμή: «Μου απηύθυνε πιο έντονα τον λόγο ρωτώντας με επιτακτικά “αν θέλω καριέρα”, κάνοντας παράλληλα μία έντονη και επαναλαμβανόμενη χειρονομία υποδεικνύοντας τα γενετικά του όργανα, ενώ άρχισε να ζητάει επίμονα να τον ακολουθήσουμε, εγώ και ο φίλος μου, στην οικία του».

Υποστηρίζει επίσης πως «ο τραγουδιστής άρχισε να μας αποκαλύπτει ότι “τα καλύτερα σεξ της ζωής του τα έχει κάνει με άντρες που δηλώνουν στρέιτ”, ενώ με ρωτούσε επίμονα “τι μου αρέσει στο σεξ”».

Εστιάζοντας σε ένα ακόμα περιστατικό που καταγγέλλει, σημειώνει πως «ο τραγουδιστής σηκώθηκε από την άλλη άκρη του καναπέ όπου καθόταν, με πλησίασε και φιλώντας με στο λαιμό με ρώτησε “δε θα αγαπηθούμε;”, προτείνοντάς μου παράλληλα για πολλοστή φορά να μεταβώ στην οικία του μαζί με τον φίλο μου».

«Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω “τι θέλετε, καφέ, φαγητό;”. Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μία χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας “το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”», γράφει σε άλλο σημείο.

Το like που άνοιξε νέα ερωτήματα στην υπόθεση με τον 21 ετών τραγουδιστή Stef

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Το ’Χουμε», ο 21χρονος τραγουδιστής φαίνεται πως διατηρούσε μια τυπική, αν όχι φιλική, αλληλεπίδραση με τον δημοφιλή καλλιτέχνη στο Instagram μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουρός επεσήμανε πως ο νεαρός τραγουδιστής πατούσε like σε αναρτήσεις του Μαζωνάκη έως και τις 27 Νοεμβρίου, δηλαδή αρκετό καιρό μετά το τέλος της συνεργασίας τους και ελάχιστες εβδομάδες πριν καταθέσει τη μήνυση για ασελγείς προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε την αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος αναρωτήθηκε δημόσια: «Αναρωτιέμαι πώς ένας άνθρωπος που έχει βιώσει όλα όσα περιγράφονται στη μήνυση, και δεν τα αμφισβητώ, μπορεί μετά από όλα αυτά τα συναισθήματα να κάνει like σε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram».

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο Αλέξανδρος Παπαγιαννίδης, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά τον 21χρονο. Ο δικηγόρος είπε πως δεν έχει γνώση για τις κινήσεις του εντολέα του στα social media, τονίζοντας όμως πως μια τέτοια ενέργεια δεν ακυρώνει την ουσία της υπόθεσης.

«Δεν έχω εικόνα για το τι συμβαίνει στο Instagram του εντολέα μου και δεν μπορώ να γνωρίζω ή να ερμηνεύσω αυτή την κίνηση. Έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ο ψυχισμός κάθε ανθρώπου. Την απάντηση για το γιατί έγινε ένα like μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να τη δώσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα like δεν θα υποβαθμίσει μία ολόκληρη υπόθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο του «εκβιασμού» και η αφαίρεση του like

Η υπόθεση όπως όλα δείχνουν φαίνεται περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω της νομικής του ομάδας έχει ήδη κάνει λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού, υποστηρίζοντας πως η κίνηση του νεαρού υποκινείται από επιχειρηματικά συμφέροντα της νύχτας.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, το επίμαχο like εξαφανίστηκε από το προφίλ του Μαζωνάκη αμέσως μετά την προβολή του θέματος και την έκταση που πήρε η καταγγελία.

Ενώ ο 21χρονος επιμένει πως δέχθηκε επανειλημμένη ταπείνωση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η πλευρά του έμπειρου καλλιτέχνη εστιάζει σε αυτές τις αντιφάσεις, θεωρώντας τες μέρος μιας στημένης πλεκτάνης.

Πλέον, το ψηφιακό υλικό αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη κομμάτι στο δικαστικό παζλ, με τις αρχές να καλούνται να ερμηνεύσουν αν τέτοιες κινήσεις αποτελούν μέρος μιας αμυντικής συμπεριφοράς του θύματος ή αν ενισχύουν το σενάριο της μεθοδευμένης επίθεσης.

Στο προφίλ του νεαρού τραγουδιστή υπάρχει καρφιτσωμένη μια δημοσίευσή του με ένα βίντεο από κοινή εμφάνιση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η δημοσίευση ανέβηκε στις 4 Μαΐου και σε αυτή μεταξύ άλλων ο νεαρός γράφει:

«Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, με ψυχή γεμάτη και καρδιά που χτυπούσε πιο δυνατά από τα ηχεία»

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε τα εξής:

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».