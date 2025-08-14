Με χειροκροτήματα και φωνές υποστήριξης έγινε δεκτός, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα. Ο νεαρός είχε συλληφθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, εθεάθη να κινείται κοντά στο σημείο την ώρα που ήταν σε εξέλιξη φωτιά στα Συχαινά.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο, συγγενείς και φίλοι τον υποδέχθηκαν θερμά, με μία γυναίκα να φωνάζει χαρακτηριστικά: «Μπράβο, λεβέντη μου».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγη ώρα μετά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια εκδηλώθηκε νέα φωτιά στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, που τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έπειτα από καταδίωξη.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση εμπρησμού στα Συχαινά έχουν συλληφθεί και δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 19 και 27 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια, νωρίτερα, είχε επικρατήσει ένταση, με πολίτες να τους αποδοκιμάζουν φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».